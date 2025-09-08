الأمير هاري في لندن وزار قلعة وندسور

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: زار الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني، قلعة وندسور حيث وضع إكليلاً من الزهور وقدم احترامه الخاصة لجدته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية في ذكرى رحيلها الثالثة.

يتواجد هاري في لندن لحضور حفل توزيع جوائز (ويل تشايلد) السنوية قبل أن يتوجه إلى استوديو تسجيل محلي في نوتنغهام يوم الثلاثاء.

ومن غير المعروف ما إذا كان دوق ساسكس، المنفصل عن شقيقه الأمير ويليام، والذي تربطه علاقة متوترة بوالده الملك، سيلتقي به خلال إقامته.

وانضمت أميرة ويلز اليوم أيضًا إلى زوجها لتقديم التعازي للملكة إليزابيث الثانية.

تكهنات

لكن الزيارة أثارت تكهنات بعقد لقاء يجمعهما.

والتقى هاري ووالده الملك تشارلز الثالث آخر مرة وجهاً لوجه منذ أكثر من عام ونصف، بعد أن سارع الدوق لزيارة الملك عقب تشخيص إصابته بالسرطان.

وزارت كيت وويليام الاتحاد الوطني لمعاهد المرأة في سونينغديل، بيركشاير.

ويُمثل هذا اللقاء الثالث لكيت خلال خمسة أيام، بعد أن زارت حدائق المتحف الوطني للتاريخ يوم الخميس الماضي، قبل أن تشاهد فوز فريق "الورود الحمراء" على أستراليا بنتيجة 47-7 في مباراة كأس العالم للسيدات في برايتون يوم السبت.

وهذه هي المرة الأولى التي يعود فيها هاري، الذي يعيش في كاليفورنيا مع زوجته ميغان ماركل، إلى المملكة المتحدة منذ خمسة أشهر.

وفي مايو، خسر معركة قانونية طويلة الأمد مع وزارة الداخلية بشأن تغييرات في ترتيباته الأمنية.

يسعى الدوق إلى جمع أصحاب المصلحة الرئيسيين والمؤثرين والممولين المحتملين لمؤسسة "ويل تشايلد".

وحضر هاري اليوم الإثنين، حفل توزيع جوائز المؤسسة الخيرية في لندن بصفته راعيها، وهو المنصب الذي يشغله منذ 15 عامًا.

وألقى كلمة، كما التقي وتحدث مع أطفال مصابين بأمراض خطيرة وعائلاتهم. سيُقدّم الدوق أيضًا جائزةً لـ"طفلٍ مُلهم" يتراوح عمره بين أربع وست سنوات.

وقال هاري قبل الزيارة: "على مدى عشرين عامًا، سلّطت هذه الجوائز الضوء على شجاعة الشباب الذين يعانون من احتياجات صحية مُعقّدة، وسلّطت الضوء على مُقدّمي الرعاية المُخلصين - من عائلات ومُختصّين - الذين يدعمونهم في كل خطوة.

وأضاف: "تُذكّرنا قصصهم بقوة التعاطف والتواصل والترابط المجتمعي."