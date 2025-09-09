عاجل: ترامب يتعهد لتميم بن حمد بعدم تكرارها (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: أصدر البيت الأبيض بيانا بشأن الضربة الإسرائيلية على الدوحة، وقال البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتقد أن الضربة التي شنتها إسرائيل على أهداف تابعة لحركة حماس في قطر كانت مؤسفة، ووجه أحد كبار مساعديه ستيف ويتكوف لتحذير قطر من أن الهجوم قادم.

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين بأن ترامب تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وأمير قطر بعد الضربات. وأكد للأمير القطري أن "مثل هذا الأمر لن يتكرر على أراضيهم".

White House Releases Statement on the Israeli Strike in Doha:



"Unilaterally bombing inside Qatar, a sovereign nation and close ally... does not advance Israel or America's goals. However, eliminating Hamas, who have profited off the misery of those living in Gaza, is a worthy… pic.twitter.com/JxuYjweb02 — The White House (@WhiteHouse) September 9, 2025

— The White House (@WhiteHouse)

وجاء في البيان الأميركي :"القصف الأحادي الجانب لقطر، الدولة ذات السيادة والحليف الوثيق لأميركا لا يخدم أهداف إسرائيل أو أميركا، ومع ذلك، فإن القضاء على حماس، التي استفادت من معاناة سكان غزة، هدف يستحق."

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يريد أن تنتهي هذه الحرب الآن.