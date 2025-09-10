إدانة سعودية وولي العهد يهاتف أميرها.. الإرهاب الإسرائيلي يضرب قطر

شهدت العاصمة القطرية الدوحة، أمس، وقوع سلسلة انفجارات، وتحديدا في حي كتارا، بينما أكدت مصادر أن الضربة الإسرائيلية في الدوحة استهدفت وفد حماس للتفاوض في أثناء مناقشة مقترح الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى.

هجوم جبان

أكدت دولة قطر أن إسرائيل استهدفت مقرات سكنية لمسؤولين في حركة حماس، وأدانت في الوقت نفسه «الاعتداء الإجرامي»، الذي وصفته بالهجوم «الجبان».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماجد الأنصاري، في منشور على منصة «إكس»: «تدين دولة قطر بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة».

في الإطار نفسه، أعرب متحدث الخارجية القطرية أن هذا الاعتداء الإجرامي يشكل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر.

وأوضحت الوزارة أن الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة باشرت فورا التعامل مع الحادث، واتخذت الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته، وضمان سلامة قاطني المنطقة المستهدفة والمناطق المحيطة بها.

وذكرت في الوقت نفسه أنها لن تتهاون مع هذا «السلوك الإسرائيلي المتهور، والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم إعلان المزيد من التفاصيل فور توافرها».

هل قُتل أحد من حركة حماس؟

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر أمني إن هناك تقديرات بمقتل 6 من كبار قادة حماس، بينما قال مصدران من حركة «حماس» لوكالة «رويترز»: «وفد الحركة في مفاوضات وقف إطلاق النار نجا من الهجوم الإسرائيلي الذي شهدته الدوحة».

كما نقلت قناة «الجزيرة» القطرية عن مصدر قيادي في «حماس» قوله إن الوفد القيادي للحركة، بقيادة خليل الحية، «نجا من محاول الاغتيال الإسرائيلية».

خطة التصفية

أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن تل أبيب أبلغت واشنطن بالضربة ضد وفد حماس في قطر «بينما كانت الصواريخ في الجو».

وكشف المسؤول، نقلاً عن موقع «أكسيوس» الأمريكي، أن واشنطن علمت قبل فترة قصيرة من تنفيذ الهجوم الإسرائيلي.

في السياق نفسه، أفادت قناة «كان» الرسمية الإسرائيلية بأن السلطات الإسرائيلية أبلغت الولايات المتحدة بخططها لضرب قادة حركة حماس في قطر.

وأشارت القناة إلى أن الهدف كان تصفية ممثلي قيادة حركة حماس الفلسطينية.

إدانات أممية وعربية

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الثلاثاء، بالانتهاك الإسرائيلي «الصارخ» لسيادة قطر، عقب الاستهداف الإسرائيلي لقادة حماس في الدوحة.

وقال جوتيريش إن قطر تلعب دورا إيجابيا للغاية في محاولة التوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين لدى حركة حماس.

وصرح للصحفيين: «على جميع الأطراف العمل على تحقيق وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة وليس تدميره».

من جهتها، أعربت السعودية عن إدانتها واستنكارها بـ«أشد العبارات» الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قادة حركة حماس في قطر، ووصفت الاعتداء الإسرائيلي بأنه «غاشم وانتهاك سافر لسيادة دولة قطر».

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، «تضامن المملكة الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر، ووضع كل إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات».

وحذرت في بيانها «من العواقب الوخيمة جراء إمعان الاحتلال الإسرائيلي في تعدياته الإجرامية، وخروجه الصارخ عن مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية».

كما أعلنت مصر عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته إسرائيل الثلاثاء على دولة قطر الشقيقة، وأكدت أن الاعتداء، الذي استهدف اجتماعًا لقيادات فلسطينية في العاصمة القطرية، لبحث سبل التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار، يعد انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي، ومبادئ احترام سيادة الدول، وحرمة أراضيها.

في حين أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، الهجوم الذي شنته إسرائيل على بنايات سكنية مدنية في الدوحة، عاصمة دولة قطر.

وقال جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام: «الاستهداف هو انتهاك صارخ ومرفوض بالكلية لسيادة دولة قطر التي سعت منذ بداية الحرب على غزة، مع كل من مصر والولايات المتحدة، للتوسط من أجل وقف إطلاق النار، وبذلت في ذلك جهودا مشهودة ومخلصة، بهدف وضع حد لحرب الإبادة التي تواصل إسرائيل شنها في غزة».

وأضاف: «الجامعة العربية تتضامن مع دولة قطر ضد هذا الاعتداء السافر على سيادتها، وفي أي إجراءات تتخذها من أجل حماية سيادتها وصون أمنها».