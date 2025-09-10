الداخلية القطرية: استشهاد عنصر أمن وإصابات بالقصف الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الداخلية القطرية مساء الثلاثاء 9 أيلول 2025 ، أن الانفجارات التي سُمعت عصر اليوم في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة، نجمت عن استهداف إسرائيلي لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية.

ووفق المعطيات الأولية التي أوردتها الوزارة، "أسفر الاعتداء عن استشهاد الوكيل عريف/ بدر سعد محمد الحميدي (الدوسري) من منتسبي قوة الأمن الداخلي (لخويا)، أثناء مباشرته مهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى وقوع عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية".

وأضاف البيان أن "الجهات المختصة واصلت على الفور عمليات مسح وتأمين منطقة الاستهداف، من خلال مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتوائه بكفاءة عالية".

وأكدت وزارة الداخلية أن قوة الأمن الداخلي تتابع المستجدات بشكل مكثف، وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرة إلى أن حماية الأرواح تظل دائمًا في مقدمة الأولويات.

المصدر : وكالات