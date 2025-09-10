محدث: البيت الأبيض يعقب على محاولة اغتيال قيادة حماس بالدوحة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن البيت الأبيض ، مساء الثلاثاء 9 أيلول 2025 ، أن الجيش الأميركي أبلغ إدارة دونالد ترامب مسبقًا بأن إسرائيل ستهاجم قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، مشيرًا إلى أن الرئيس دونالد ترمب طلب من مبعوثه ستيف ويتكوف نقل إشعار إلى السلطات القطرية بشأن الهجوم الوشيك.

وأضاف البيان أن "القصف الأحادي على دولة قطر لا يساهم في دفع مصالح إسرائيل ولا الولايات المتحدة"، لافتًا إلى أن ترامب تحدث مع أمير قطر ورئيس مجلس الوزراء، وأكد خلال الاتصال أنه يرى في "الحادثة المؤسفة فرصة لتحقيق السلام".

وشدد البيت الأبيض على أن الرئيس ترامب لا يزال يعمل، "إلى جانب حلفائنا، من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط"، مشددًا على التزام إدارته بمواصلة الجهود الدبلوماسية.

ترامب تحدث مع نتنياهو ووعد قطر بألا يتكرر الهجوم الإسرائيلي في الدوحة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفات، في إحاطة صحافية إن "اغتيال قادة حماس، هو هدف مشروع". وقالت إن وزارة الدفاع الأميركية أطلعت الرئيس ترامب على الهجوم قبيل تنفيذه، فأوعز إلى مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف بإبلاغ السلطات القطرية.

وأضافت أن الرئيس ترامب أجرى محادثة مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، بعد الهجوم، كما اتصل بأمير قطر ورئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أنه طمأنهم بقوله: "هذا لن يحدث مرة أخرى".

المصدر : وكالات