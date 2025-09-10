باكستان تكثف الجهود لمواجهة خطر الفيضانات

ابوظبي - سيف اليزيد - تصارع السلطات الباكستانية الوقت لإنقاذ ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وذلك في ظل استمرار فيضان الأنهار التي ارتفع منسوب المياه بها في القرى، حسبما قال مسؤولون والأمم المتحدة اليوم الأربعاء.

وقالت وكالة إدارة الكوارث إن ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة وفيضان البحيرات الجليدية أسفرا عن مقتل 928 شخصا منذ يونيو الماضي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإدارة الكوارث إن نحو 6 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في شمال البلاد، والمنطقة الجبلية بشمال غرب البلاد والأراضي الواقعة بوسط البلاد حتى الآن.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن نحو 6ر1 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وربما يحتاجون لنقلهم أو إنقاذهم، وذلك بعدما وصل فيضان الأنهار إلى إقليم السند بجنوب البلاد.

وقال رئيس وزراء الإقليم مراد شاه " لقد قمنا بإجلاء نحو 200 ألف شخص من مجاري الأنهار، ونحن على استعداد لإنقاذ المزيد".