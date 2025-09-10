اخبار العالم

المفوضية الأوروبية تدعو إلى وضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

0 نشر
0 تبليغ

المفوضية الأوروبية تدعو إلى وضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن تأييدها لوضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، إنها ستقوم بتكليف مجموعة من الخبراء بحلول نهاية العام لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل.
وقالت فون دير لاين لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي: "كما كان في أيامي، كنا كمجتمع نعلم أطفالنا أنه غير مسموح  بمشاهدة المحتوى الخاص بالبالغين حتى سن معينة، أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في فعل نفس الشيء بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "أشعر بقلق الآباء الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة أطفالهم. هؤلاء الآباء يخشون من أن يتعرض أطفالهم إلى مخاطر واسعة النطاق بمجرد نقرة على الهاتف".

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا