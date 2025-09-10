رئيس الوزراء الكندي‭ ‬يندد بالهجوم الإسرائيلي على قطر

القاهرة - كتب محمد نسيم - ندد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بالهجوم الإسرائيلي على قطر اليوم الثلاثاء 9 أيلول 2025 ، قائلا إن الهجوم يمثل "توسعا غير مقبول للعنف" وينذر بتصعيد الصراع في جميع أنحاء المنطقة.

وقال كارني على منصة "إكس": "تندد كندا بالضربات الإسرائيلية في قطر، فهي توسيع غير مقبول (لنطاق) العنف وانتهاك لسيادة قطر".

وأضاف كارني "بغض النظر عن أهدافها، تشكل هذه الهجمات خطرا جسيما بتصعيد الصراع في جميع أنحاء المنطقة وتعرض للخطر بشكل مباشر الجهود المبذولة لتعزيز السلام والأمن وضمان إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق وقف إطلاق نار دائم، وهي جهود يلعب فيها (أمير قطر) الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دورا بناء للغاية".

المصدر : وكالات