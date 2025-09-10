المفوضية الأوروبية: سننشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل وأداة لإعمار غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، 10 سبتمبر 2025، أنها ستنشئ مجموعة مانحين للفلسطينيين الشهر المقبل، وأداة مخصصة لإعادة إعمار غزة .

وقالت رئيسة المفوضية فون دير لاين، إنها ستقترح تعليقا جزئيا لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بشأن المسائل المتعلقة بالتجارة.

وأضافت في كلمتها السنوية أمام البرلمان الأوروبي، أنها ستقترح أيضا فرض عقوبات على الوزراء المتطرفين في إسرائيل.

وأكدت أن ما يحدث في غزة هز ضمير العالم، وأن التجويع المتعمد في غزة يجب ألا يستخدم أداة في الحرب ومن الضروري أن يتوقف.

المصدر : وكالة وفا