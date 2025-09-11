اخبار العالم

المكسيك تعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى 50%

ابوظبي - سيف اليزيد - قدمت الحكومة المكسيكية خطة لفرض رسوم جمركية جديدة لحماية صناعتها الوطنية.وبحسب الخطة، ستفرض رسوماً جمركية تصل إلى 50% على السلع المستوردة، خصوصا من آسيا، بينما لن تشمل الإجراءات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقدمت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، مقترحا إلى البرلمان لتعديل قانون الضرائب على الاستيراد والتصدير، بحيث تطبق الرسوم على نحو 1500 سلعة، من بينها السيارات وقطع الغيار والصلب والألومنيوم، القادمة من دول لا تربطها بالمكسيك اتفاقيات تجارة حرة مثل الصين والهند وروسيا.

وأوضحت الحكومة أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الصناعة المحلية وحماية الوظائف في مواجهة التحديات الراهنة للتجارة الدولية.

ومن المتوقع أن تطال التعريفات الجديدة 8.6% من إجمالي واردات المكسيك، بقيمة تصل إلى 52 مليار دولار.

