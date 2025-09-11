سي إن إن: قطر تشعر بالخيانة والخليج يراجع ثقته في أميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: لم تحمِ طائرة رئاسية وقاعدة جوية أميركية ضخمة قطر، ولا مليارات الاسثمارات القطرية في الغرب من هجوم إسرائيل، واللافت أن حلفاء أميركا العرب يُلاحظون ذلك الآن.

ووفقاً لتقرير شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية فإن قطر حليف رئيسي للولايات المتحدة، وقد رحبت هذه الدولة الخليجية بالرئيس دونالد ترامب قبل أشهر فقط، حيث تم وضع السجاد الأحمر، وإبرام صفقات بمليارات الدولارات، ومنحته طائرة رئاسية.

فيما يتعلق بدور قطر كوسيط لإنهاء الحرب في غزة ، التقى رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني شخصيًا كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، يوم الاثنين للدفع نحو اتفاق وقف إطلاق النار الجديد الذي تقوده الولايات المتحدة واتفاق الأسرى.

وكان من المتوقع صدور رد حماس في اجتماع لاحق مساء الثلاثاء؛ وقبل ذلك بساعتين، قصفت طائرات إسرائيلية مبنى سكنيًا في الدوحة ، مما أسفر عن مقتل خمسة أعضاء من حماس ومسؤول أمني قطري.

صدمة وخيانة.. شعور سائد في قطر

يسود شعور بالصدمة والخيانة في العاصمة القطرية. فالمفردات التي يستخدمها رئيس وزراء قطر قوية ومؤثرة، وهي تُخالف استجابته الهادئة المعتادة للمنعطفات والانعطافات المتواصلة في محاولاته لإنهاء الحرب المستمرة منذ 23 شهرًا في غزة.

في مقابلة مع بيكي أندرسون من شبكة سي إن إن يوم الأربعاء، وصف الهجوم بأنه "إرهاب دولة"، وحذّر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "قضى على أي أمل" لدى الرهائن وقوض "أي فرصة للسلام". كما قال إنه يجب "تقديم نتانياهو للعدالة"، متهمًا إياه بانتهاك "جميع القوانين الدولية".

لقد دعت دولة ليس لها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وفودها للقدوم والتفاوض بشكل غير مباشر مع حماس، وهي المسعى الذي يقدره الرئيس ترامب، الذي تحدث عن الدوحة "التي تخاطر بشجاعة معنا للتوسط في السلام".

هجوم إيراني ثم ضربة إسرائيلية

يُنظر أيضًا إلى قطر على أنها تضررت من هجوم إيراني بالنيابة عن أميركا على قاعدة العديد العسكرية في يونيو (حزيران) من هذا العام، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة. وزعمت طهران أن الهجوم كان ردًا على الضربات الأميركية على منشآتها النووية. وأصدرت الدوحة إدانة شديدة اللهجة، لكنها لم تُضف شيئًا يُذكر.

التساؤل حول التحول نحو أمريكا

الرسالة المستفادة من هذه الضربة لا تقتصر على حدود قطر. فدول الخليج، التي دأبت على مدى عقود على العلاقة القوية مع الولايات المتحدة سياسيًا وماليًا، قد تتساءل الآن عن الفوائد المفترضة من هذا الخيار.

كانت الضمانات الأمنية الأمريكية مُضمنة في الصفقات المُبرمة والمذكرات المُوقّعة. تعهدت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة بصفقات ضخمة بلغت قيمتها ثلاثة تريليونات دولار خلال زيارة ترامب في مايو ، وقد التزمت هذه الدول ببنود الاتفاق.

يقول إتش إيه هيلير، الباحث في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي: "أعتقد أن هذه الدول ستتساءل عما يمكنها فعله لردع الهجمات المستقبلية، ولكن أيضًا، ما هو نوع البنية الأمنية التي تحتاج إلى الاستثمار فيها الآن بدلاً من الاعتماد على شريك لم يتمكن من حمايتهم حتى من أحد حلفائه".

فقدان الثقة بين الخليج وأميركا

لقد لحق الضرر بالثقة بين الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين، وإن لم يتضح بعد مدى هذا الضرر، ويعتمد بشكل كبير على تطمينات الرئيس ترامب لحلفائه ورسائله العلنية إلى إسرائيل. والسؤال الأوسع نطاقًا هو: ما هو نوع التأثير المُثبط الذي سيُخلفه هذا على جهود الوساطة المستقبلية؟

ورغم أن قطر لم تغلق الباب أمام التوسط في السلام في غزة، فإن المحادثات في أحسن الأحوال عالقة، وفي أسوأ الأحوال عالقة في جمر محاولة الاغتيال الإسرائيلية الأخيرة.

وقال حسن الحسن، زميل بارز في سياسة الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية: "هذا هو نوع المخاطر التي لن تكون العديد من الدول في المنطقة على استعداد لتحملها مقابل دور الوساطة".

العرب وسطاء سلام.. فما القادم؟

لطالما كانت قطر ومصر وسيطتين بين إسرائيل وحماس. ويسرت عمان المحادثات بين إيران والولايات المتحدة، وحققت نجاحًا أكبر بين الولايات المتحدة والحوثيين. ويسّرت الإمارات العربية المتحدة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. وتُعدّ المملكة العربية السعودية نفسها منصةً لمحادثات السلام حول العديد من النزاعات المختلفة.

سيراقب قادة كل دولة من هذه الدول رد الرئيس ترامب عن كثب في مواجهة ما يبدو عجزًا أميركياً في الشرق الأوسط. وقد عززت هجمات يوم الثلاثاء الاعتقاد الذي لطالما عبر عنه الكثيرون في المنطقة بنية إسرائيل تخريب محادثات السلام.