طرد السفير البريطاني من منزله في واشنطن فوراً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: مع طرده، اليوم الخميس، من منصبه كسفير، أكد متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن اللورد ماندلسون وعائلته سيُنقلون من منزل السفير البريطاني في واشنطن العاصمة "بأثر فوري".

فقد السفير السابق لدى الولايات المتحدة وظيفته مؤخرًا - علنًا - وارتبط اسمه ارتباطًا وثيقًا بصديقه السابق المتوفى منتحرا جيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي على الأطفال.

وفي حديثه للصحفيين عقب إقالة اللورد ماندلسون، أكد المتحدث الرسمي باسم داونينع ستريت أيضًا: وجد رئيس الوزراء أن مراسلات ماندلسون مع إبستين "مستهجنة".

وقال: وجد ستارمر أن "عمق ومدى العلاقة الموضحة" في رسائل البريد الإلكتروني أمرٌ مستنكرٌ للغاية - وقال إن هذه "معلومات جديدة".

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني أن ماندلسون أخبر إبستين أن إدانته الأولى بجرائم جنسية "كانت خاطئة [و] يجب الطعن فيها" - وهذا ما أدى إلى إقالته.

وأكد رئيس الوزراء ثقته في عملية التدقيق "الشاملة".

ورفض المتحدث الرسمي الإفصاح عما إذا كان رئيس الوزراء قد ضلل - لكنه قال إن المعلومات "مختلفة جوهريًا" عما قيل أولًا.

كما رفض المتحدث الرسمي الانسحاب من الحديث حول ما إذا كان ماندلسون قد ضلل عملية التدقيق قبل تعيينه سفيرًا العام الماضي.

وعند سؤاله عما إذا كان ماندلسون قد ضلل ستارمر بنفسه، أشار المتحدث باسم داونينغ ستريت إلى تصريح وزير الشؤون الخارجية ستيفن دوتي بأن المعلومات الجديدة تُظهر "اختلافًا جوهريًا في عمق العلاقة ومداها".

وأكد المتحدث أن هذا كان "العامل المهم" وراء إقالته.

فشل استخباري

وإذ ذاك، دعا نائب عن حزب العمال إلى إجراء تحقيق بعد ما وصفه بـ"فشل استخباراتي كارثي" وراء قرار تعيين بيتر ماندلسون.

قال آندي ماكدونالد غاريث بارلو: "لا يبدو الأمر جيدًا أن رئيس الوزراء حضر إلى مكتبه أمس، وهو على ما يبدو بحوزته معلومات دفعته إلى التعبير عن ثقته في ماندلسون، ثم بعد ساعات قليلة يحصل على معلومات أوصلته إلى استنتاج مختلف تمامًا، هذا أمر مثير للقلق".

السؤال الذي يطرح نفسه: هل هو نقص في المعلومات، أو نقص في الأدلة، أم أنه حكم خاطئ تمامًا ولا نعلم ما هو؟

ووصف ماكدونالد الأشهر الأخيرة بأنها "تراجع سريع" في حظوظ حزب العمال، وقال إن الناخبين "يتطلعون إلى مكان آخر".