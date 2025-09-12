انهيار الحضارات.. زاخاروفا تُشبّه الغرب الحديث بالإمبراطورية الرومانية قبيل انهيارها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من موسكو: شبّهت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الدول الغربية الحديثة بالإمبراطورية الرومانية في مراحلها الأخيرة، معتبرة أن "انهيار القيم" كان سببًا في سقوطها، وهو ما قد يتكرر اليوم، بحسب تعبيرها.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها زاخاروفا في جلسة بعنوان "الأسرة في مركز الاهتمام: كيف يمكن للثقافة والإعلام معالجة التحديات الديموغرافية" ضمن أعمال منتدى سانت بطرسبرغ الدولي للثقافات المتحدة، الذي يُعقد في روسيا من 10 إلى 13 أيلول (سبتمبر) الجاري.

وقالت زاخاروفا:

"شهدت الإمبراطورية الرومانية أعظم الإنجازات في مجال الاكتشافات والحضارة والعلوم والقانون. الكثير من هذه الإنجازات لا نزال نستخدمه حتى اليوم ونعجب به. لكن عندما بدأت قيمها بالانهيار، لم يعد أمام القبائل الهمجية سوى إنهاء ما تبقى منها".

وأضافت:

"أي مجتمع، مهما بلغ من قوة ورفعة، يتعرض للزوال عندما يتم تشويه قيمه الأساسية"، معتبرة أن القوى الغربية، وفق تعبيرها، "تدرك عدم قدرتها على الهيمنة بالقوة، فتلجأ إلى استراتيجية تحريف المفاهيم والقيم للتأثير على المجتمعات الأخرى".

ويُشارك في المنتدى هذا العام أكثر من 400 متحدّث من روسيا ودول أخرى، تحت شعار "العودة إلى الثقافة: فرص جديدة"، حيث تتناول الجلسات موضوعات مرتبطة بالهوية الثقافية، القيم المجتمعية، ودور الإعلام في التغيرات الديموغرافية.