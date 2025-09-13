الصحة العالمية: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا في العالم

13 سبتمبر 2025 09:27

أظهر تقرير صادر من منظمة الصحة العالمية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بالكوليرا، المبلغ عنها حول العالم في عام 2024.

ودعت المنظمة إلى توفير المزيد من اللقاحات مؤكدة أن الإمدادات الحالية غير كافية.

وقالت في بيان اليوم، "إن هذه الظواهر أصبحت تتكرر بشكل أكبر مع تغير المناخ، وتؤدي مع نقص المياه إلى زيادة حصيلة الوفيات، حيث أعلنت الدول الأعضاء في المنظمة عن أكثر من 6 آلاف حالة وفاة جراء الكوليرا عام 2024، أي ضعف العدد المسجل في العام السابق 2023".

وارتفع عدد حالات الإصابة التي أبلغ عنها بنسبة 5% ليصل إلى أكثر من 560 ألف حالة.يشار إلى ان مرض الكوليرا يعد من أكثر الأمراض المعدية، ويؤدي إلى فقدان حاد للسوائل، وهو قابل للعلاج، وينتشر غالبًا في مناطق النزوح أو الفيضانات أو الكوارث الطبيعية الأخرى.