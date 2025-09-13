اخبار العالم

روسيا تطلق قمرين اصطناعيين إلى الفضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - نجحت القوات الفضائية الروسية في إطلاق صاروخ "سويوز1.2 ب" من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أوردته وكالة "سبوتنيك" اليوم، إن الصاروخ حمل قمرا اصطناعيا لصالحها، بالإضافة إلى القمر التعليمي والبحثي "موزهاييتس 6".

وأوضحت أن "موزهاييتس 6" صمم من قبل أحد طلبة الأكاديمية العسكرية الفضائية "أ. ف. موزهاييتس"، ويستخدم لاختبار خوارزميات الملاحة الفضائية.

وكانت الوزارة أعلنت في مايو الماضي إطلاق صاروخ "سويوز 1.2 ب"، من قاعدة بليسيتسك الفضائية في منطقة أرخانجيلسك، حيث كان يحمل قمرا اصطناعيا عسكريا إلى مداره.

