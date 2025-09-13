موسكو تجدد مطالبتها بوقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات

القاهرة - كتب محمد نسيم - جددت روسيا، اليوم الجمعة، 12 سبتمبر 2025، مطالبتها بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، والسماح الفوري بدخول المساعدات الإنسانية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان، "أن الهجوم الإسرائيلي على قطر ستكون له عواقب على أمن منطقة الشرق الأوسط"، داعية "إسرائيل إلى وقف الأعمال العدوانية التي تثير دوامة العنف في المنطقة".

وقالت إن "روسيا تدعو إسرائيل إلى التخلي عن الأعمال العدوانية المتهورة التي تثير دوامة من العنف في الشرق الأوسط، وترفع من مستوى زيادة التصعيد في المنطقة، والتي تمثل تهديدا لجهود الوساطة التي تقوم بها الدوحة لوقف الحرب في قطاع غزة".

المصدر : وكالة وفا