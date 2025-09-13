الصين تحذر بريطانيا وأميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: حذرت الصين، المملكة المتحدة والولايات المتحدة بعد إبحار المدمرة الأميركية "هيغينز" والفرقاطة البريطانية "ريتشموند" عبر مضيق تايوان, المتوتر دبلوماسياً.

صرحت بكين بأن المدمرة الأميركية "هيغينز" والفرقاطة البريطانية "ريتشموند" انخرطتا في "إثارة الشغب والاستفزاز".

وصدرت أوامر للقوات البحرية والجوية الصينية بمراقبة وتحذير السفينتين، "هيغينز" و"ريتشموند"، أثناء مرورهما عبر الممر الذي يبلغ طوله 180 كيلومترًا بين الجزيرة والبر الرئيسي الصيني يوم الجمعة.

وأفادت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني بأن السفينتين انخرطتا في "إثارة الشغب والاستفزاز".

وأضافت في بيان: "إن تصرفات الولايات المتحدة وبريطانيا ترسل إشارات خاطئة وتقوض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".

مرور روتيني

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن الإبحار كان مرورًا روتينيًا، مضيفة أنه أينما تعمل البحرية الملكية، فإنها "تفعل ذلك بالامتثال الكامل للقانون والأعراف الدولية، وتمارس حقوق حرية الملاحة وفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار".

كما وصفت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ المهمة بأنها عبور روتيني، واصفةً المضيق بأنه "خارج المياه الإقليمية لأي دولة ساحلية".

وقالت في بيان: "لا ينبغي تقييد حقوق وحريات الملاحة في مضيق تايوان".

يذكر أن السفينة البريطانية، التي نُشرت في بحر الصين الشرقي عام 2021، هي فرقاطة من طراز 34، أو من فئة ديوك، والسفينة الأميركية هي مدمرة صواريخ موجهة من طراز أرلي بيرك (فلايت 2) إيجيس.

وصرحت البحرية الصينية في وقت سابق يوم الجمعة بأن حاملة طائراتها الثالثة، فوجيان، التي لا تزال تخضع لتجارب بحرية، قد عبرت المضيق أيضًا.

وفي الأسبوع الماضي، قامت سفينة حربية كندية وأسترالية برحلة عبر الممر المائي الاستراتيجي.

ترسل الولايات المتحدة وحلفاؤها، بما في ذلك كندا وبريطانيا وفرنسا، سفنًا عبر المضيق، الذي يعتبرونه في المياه الدولية، مرة واحدة شهريًا تقريبًا.

وفي يونيو/حزيران، أبحرت سفينة حربية بريطانية أخرى، وهي إتش إم إس سبي، عبر المضيق إلى "إثارة المشاكل"، على حد تعبير بكين.

وتعتبر الصين تايوان إقليمًا تابعًا لها، وهو ما ترفضه تايبيه، وتدّعي أن المضيق جزء من مياهها الإقليمية.