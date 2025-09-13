رفع حظر التجوال وعودة الهدوء إلى نيبال

13 سبتمبر 2025 17:06

رفعت سلطات نيبال حظر التجوال فى العاصمة كاتماندو والمناطق المحيطة بها، اليوم السبت، مع عودة الهدوء فى أعقاب تعيين أول إمرأة رئيسة لوزراء البلاد، في أعقاب احتجاجات.

وقال المسؤولون في كاتماندو ومنطقتي لاليبتور وبهاكتابور، للسكان إن بإمكانهم التحرك بحرية، مع إعادة فتح الأسواق أبوابها وعودة حركة المرور إلى الشوارع.

كان الرئيس رام تشاندرا بوديل، عين أمس الجمعة رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي، رئيسة مؤقتة للحكومة، بعد قيامه بحل البرلمان وتحديد موعد لإجراء الانتخابات فى 5 مارس المقبل.

كانت الاحتجاجات اندلعت في البلاد، يوم الاثنين الماضى، بسب حظر منصات التواصل الاجتماعي، وسرعان ما تحولت المظاهرات إلى العنف، مع قيام المحتجين بمهاجمة المبانئ الحكومية، ما دفع قوات الشرطة إلى التدخل.