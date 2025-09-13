اخبار العالم

احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن

0 نشر
0 تبليغ

  • احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن 1/4
  • احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن 2/4
  • احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن 3/4
  • احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن 4/4

ابوظبي - سيف اليزيد - الآلاف يشاركون في مسيرات مؤيدة ومناهضة للهجرة في لندن - الاتحاد للأخبار

أسواق المال

close.svg

الأخبار العالمية

edabd90d92.jpg

مسيرة مؤيدة للهجرة في لندن

9e1f2dea83.jpg

13 سبتمبر 2025 18:37

خرج الآلاف في مسيرة مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت حاملين معهم الأعلام الوطنية.
واستجاب محتجون لتظاهرة ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين تومي روبنسون.
وذكرت الشرطة أنها دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية. ومن المقرر تنظيم احتجاج مضاد تنظمه حركة "واجهوا العنصرية" في مكان قريب بعد صيف حافل بالاحتجاجات في بريطانيا بشأن الهجرة وحرية التعبير.
وبحلول منتصف النهار، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الشوارع جنوبي نهر التيمز قبل أن يتجهوا نحو وستمنستر حيث يقع مقر البرلمان.
وأعلنت شرطة لندن أنها ستنشر أكثر من 1600 من قوات الأمن في أنحاء العاصمة، اليوم السبت، ومنهم 500 سيجري استقدامهم من قوات أخرى، نظرا لوجود مباريات وفعاليات أخرى إضافة إلى المسيرتين.
وقالت كلير هاينز التي تقود عملية الشرطة "سنتعامل معها كما نتعامل مع أي احتجاجات أخرى، إذ سنقوم بعمل الشرطة دون خوف أو محاباة، لنضمن أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم القانونية ولكننا سنكون حازمين في التعامل مع الحوادث أو المخالفات في حال وقوعها".
وأصبحت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، إذ تواجه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.

المصدر: وكالات

الأكثر قراءة

آخر الأخبار

up-arrow-white.svg

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا