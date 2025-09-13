جرحى جراء انفجار مقهى في العاصمة الإسبانية

ابوظبي - سيف اليزيد - أصيب 25 شخصا، بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة، في انفجار دمر مقهى في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، وفق ما أعلن الدفاع المدني.

وأفاد الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني بأن الإطفائيين يقومون بإزالة الأنقاض في المبنى الواقع في حي "فاييكاس"، ونشر لقطات لسقف المقهى المنهار جزئيا والطوب المتناثر على الأرض.

ودمر الانفجار الأبواب، وتناثرت شظايا الزجاج على الطريق في الخارج.

وقال الشاهد فرناندو سانشيس لمحطة "ار تي في إي"، "كنا في الشقة وشعرنا بالانفجار وخرجنا فورا... وقد عمت الفوضى".

وانتشرت سيارات الإطفاء والإسعاف وعناصر الشرطة في المكان، بحسب سانشيس.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.

إلا أن إيماكولادا سانس المسؤولة عن الأمن وحالات الطوارئ في بلدية مدريد، قالت إنه "من المبكر التكهن بسبب" الانفجار.

وعالج الدفاع المدني وفرق الإسعاف 25 شخصا، ثلاثة منهم في حالة "خطرة" واثنان في حالة "يحتمل أنها خطرة".

وقالت أجهزة الطوارئ إنه تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة لدعم جهود الاستجابة.

وأكدت سانس لصحافيين "نستبعد أن يكون أشخاص عالقين تحت الأنقاض".

وأشارت إلى أن المقيمين في تسع شقق في المبنى الذي هزه الانفجار "سيؤمن لهم مأوى للأيام القليلة المقبلة على الأقل".