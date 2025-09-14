روبيو في إسرائيل.. ضوء أخضر لضم الضفة الغربية؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: توجه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى إسرائيل، الأحد، في زيارة رسمية، بعد أقل من أسبوع من قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بمهاجمة قادة حماس داخل العاصمة القطرية الدوحة، حليفة الولايات المتحدة.

وفي تغريدة باللغة الإنكليزية مساء السبت، بدا نتانياهو وكأنه يعترف بأن الضربة الصاروخية فشلت في قتل قادة حماس المستهدفين في الدوحة، وصرح بأن القضاء عليهم "سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب".

وعلى مدرج المطار في واشنطن قبيل رحلته، قال روبيو للصحافيين إن الولايات المتحدة "ليست سعيدة" بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت قادة حماس في قطر، لكن الهجوم لن يغير وضع واشنطن الحليف لإسرائيل.

هزت الضربة التي شنتها إسرائيل يوم الثلاثاء - وهي الأولى ضد قطر حليفة الولايات المتحدة - المنطقة ووضعت ضغوطا هائلة على الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى هدنة في غزة التي مزقتها الحرب.

ترامب لا يشعر بالرضا عن عملية الدوحة

قال روبيو للصحفيين قبيل مغادرته واشنطن لإجراء محادثات مع مسؤولين في إسرائيل: "ما حدث قد حدث. من الواضح أننا لم نكن راضين عنه، والرئيس لم يكن راضيًا عنه". وأضاف روبيو "إن هذا لن يغير طبيعة علاقتنا مع الإسرائيليين، ولكن سيتعين علينا أن نتحدث عن ذلك - في المقام الأول، ما هو تأثير هذا".

وقال "نحن بحاجة إلى المضي قدما ومعرفة ما سيأتي بعد ذلك، لأنه في نهاية المطاف، عندما يقال ويفعل كل شيء، لا تزال هناك جماعة تسمى حماس، وهي جماعة شريرة".

وأضاف روبيو أنه سيسعى للحصول على إجابات من المسؤولين الإسرائيليين حول رؤيتهم للطريق إلى الأمام في غزة. وقال "سنتحدث عن ما يحمله المستقبل، وسأحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم للمضي قدمًا".

ترامب يريد هزيمة حماس، ويريد إنهاء الحرب، ويريد عودة جميع الرهائن الـ 48 إلى ديارهم، بمن فيهم القتلى، ويريد كل ذلك دفعةً واحدة، تابع روبيو. "وسيتعين علينا مناقشة تأثير أحداث الأسبوع الماضي على إمكانية تحقيق ذلك في وقت قصير."

استهدفت إسرائيل قادة حركة حماس الذين اجتمعوا في قطر لبحث مقترح جديد لوقف إطلاق النار طرحته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووصف ترامب الهجوم الإسرائيلي بأنه مؤسف، وقال إنه "غير سعيد للغاية" بشأنه، وانتقد نتنياهو، وقال إن الولايات المتحدة اكتشفت الهجوم في وقت متأخر للغاية بحيث لم تتمكن من منعه.

وفي معرض حديثها عن زيارة روبيو لإسرائيل، قالت وزارة الخارجية هذا الأسبوع فقط إن الدبلوماسي الأميركي الأعلى سوف يناقش "الأهداف والأغراض العملياتية" مع إسرائيل ويظهر "التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل".

موقف الولايات المتحدة من ضم الضفة

وبحسب موقع أكسيوس الإخباري، فإن من بين المواضيع التي سيناقشها روبيو مع المسؤولين الإسرائيليين ضم الضفة الغربية المحتمل ردا على اعتراف الدول الغربية المخطط له بدولة فلسطينية.

وقال مسؤولان إسرائيليان لوكالة أكسيوس إن "روبيو أشار في اجتماعات خاصة إلى أنه لا يعارض ضم الضفة الغربية وأن إدارة ترامب لن تقف في طريقه".

في الوقت نفسه، نقل التقرير عن مسؤول أميركي قوله إن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية الذين عقدوا اجتماعات داخلية بشأن هذه القضية يخشون أن يؤدي ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية "إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم وتشويه إرث ترامب". وذكر التقرير أن نتانياهو يريد أن "يسأل روبيو" عن مدى الحرية المتاحة له فيما يتعلق بالضم.

حذر السيناتور الأمريكي روبيو الدول التي تفكر في الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر من أن إسرائيل قد تتخذ إجراء "متبادلا" في شكل ضم الضفة الغربية.

نتانياهو يلمح إلى نجاة قادة حماس

وفي ظل تزايد المؤشرات على فشل الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر يوم الثلاثاء، ألمح نتانياهو بقوة يوم السبت إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة ويجب استهدافهم مرة أخرى. وكتب نتانياهو على تويتر: "زعماء حماس الإرهابيون الذين يعيشون في قطر لا يهتمون بالناس في غزة".

وأضاف أنهم "منعوا كل محاولات وقف إطلاق النار من أجل إطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية". ويختتم حديثه : "إن التخلص منهم من شأنه أن يزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع رهائننا وإنهاء الحرب".

وبحسب تقارير حديثة، فإن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تعتقد الآن بشكل متزايد أنها فشلت في قتل أي من كبار قادة حماس الذين تجمعوا في موقع الضربة التي وقعت يوم الثلاثاء في الدوحة.

وأشارت تقارير إعلامية عبرية في نهاية الأسبوع إلى أن معظم المؤسسة الدفاعية أوصت بتأجيل الهجوم، وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن الموساد رفض تنفيذ عملية برية مخططة وضعها لقتل قادة حماس في الدوحة، خوفا من أن تؤدي العملية إلى إفشال محادثات وقف إطلاق النار والإضرار بعلاقات الوكالة مع قطر.

حددت حماس هوية القتلى وهم جهاد لباد، مدير مكتب القيادي البارز في حماس، خليل الحية؛ وهمام الحية، نجل الحية؛ وثلاثة آخرين وُصفوا بـ"المعاونين" - إما مستشارين أو حراس شخصيين: عبد الله عبد الواحد، ومؤمن حسونة، وأحمد عبد الملك. كما قُتل ضابط أمن قطري، وهو العريف بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.