أوكرانيا: هاجمنا شبكة السكك الحديدية في روسيا

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد مصدر في الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، مسؤولية كييف عن عمليتين طالتا، في نهاية هذا الأسبوع، شبكة السكك الحديدية الروسية، وأودتا بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقال المصدر، لوكالة فرانس برس، إن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، بالتعاون مع وحدات من الجيش، نفذت هجوما، السبت، في منطقة أوريول الروسية، وآخر صباح الأحد في منطقة لينينغراد.

وأعلن ألكسندر دروزدينكو حاكم منطقة لينينغراد، على تطبيق "تلغرام"، خروج قطارين عن مسارهما صباح الأحد في منطقتين منفصلتين.

وأعلنت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية مسؤوليتها عن أحد هذين الحادثين، بالقول إنها قامت، اليوم الأحد، قرابة الساعة 02,30 بتفجير جزء من خط السكك الحديدية.

وأشار الحاكم الروسي إلى أن هذا الحادث أدى إلى خروج قطار بضائع عن مساره، من دون وقوع أي إصابات، بينما أكدت الاستخبارات الأوكرانية أن الصهاريج "دُمّرت مع وقودها".

ونشرت وسائل إعلام روسية صورا تُظهر انقلاب عدة عربات على طول المسار.

وفي المنطقة نفسها، أدى خروج قطار آخر عن مساره، اليوم الأحد، إلى مقتل السائق قرب محطة سيمرينو في غاتشينا، بحسب الحاكم.

والسبت، انفجرت عبوة ناسفة على جزء من السكة الحديد في منطقة أوريول في غرب روسيا ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من الحرس الوطني الروسي، بحسب السلطات.

وأشارت الاستخبارات العسكرية الأوكرانية إلى أنها نفذت العملية لتعطيل الاتصال بين مدينتي أوريول وكورسك، لافتة إلى أن القتلى كانوا خبراء في إزالة الألغام أُرسلوا إلى هناك بعدما عثر موظفو السكك الحديدية الروسية على ألغام.