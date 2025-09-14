اجتماع وزراء الخارجية تحضيرا للقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأت، اليوم الأحد، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي تعقد غدا الاثنين لبحث الهجوم الإسرائيلي على قطر.

يرأس أعمال الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الاجتماع يناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر يوم التاسع من سبتمبر الجاري.