تقرير: نساء الموساد اخترقن إيران بما هو أكبر من "الإغواء"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القدس: كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن أن العشرات من نساء الموساد اخترقن إيران وكان لديهن جنود على الأرض، حيث قمن بمجموعة متنوعة من العمليات أثناء هجمات إسرائيل على البرامج النووية والصاروخية الباليستية لطهران في يونيو (حزيران) الماضي.

مدير الموساد ديفيد بارنياع يرى أن الدور الذي لعبته عميلات الموساد أثناء الحرب الإسرائيلية الإيرانية كان كبيرا للغاية.

في حين أن طبيعة ما فعلته هؤلاء النساء بالضبط لا تزال سرية، وقد تم تكريم عميلة كبيرة في الموساد، والمعروفة فقط باسم "جي - G" ذات الخلفية الإيرانية والخبرة الخاصة في إيرانk وفي تجنيد الجواسيس الأجانب في البلدان المعادية لإسرائيل.

يقمن بما هو أكبر من الإغواء

ومن الجدير بالذكر أن كتاب مايكل بار زوهار ونسيم ميشال الصادر عام 2021 بعنوان "أمازونيات الموساد" وصف عميلات الموساد ليس فقط بإغواء المسؤولين الذكور أعداء إسرائيل، وإجراء المراقبة على المواقع النووية الإيرانية، ولكن أيضًا بتنفيذ عمليات حركية وغيرها من العمليات الهجومية.

وكلمة "أمازنيات" تعني "نساء محاربات وصيادات، اشتهرن بالرشاقة الجسدية، والبراعة في الرماية، وركوب الخيل، وفنون القتال وفقاً للميثولوجيا الإغريقية".

في حين أن الموساد لا يرغب في لفت الكثير من الانتباه إلى أي مجموعة فرعية من الجواسيس المحتملين، فإن انطباع واشنطن بوست هو أن نساء وكالة التجسس الإسرائيلية (الموساد) في عام 2025 يقمن فقط بمزيد من كل نوع من الأدوار السرية مقارنة بأخواتهن في الأمس.

في الوضع الراهن، أرسل برنياع مئات من عملاء الموساد، أو أفرادًا يديرهم عملاء، لتنفيذ عمليات في إيران في آنٍ واحد. وكانت جميع مجموعات الموظفين المختلفة منسقة تنسيقًا عاليًا.

تجنيد العناصر الإيرانية

وبالإضافة إلى عملاء الموساد الإسرائيليين الفعليين، وصلت خدمة التجسس إلى مستويات جديدة في تجنيد وتدريب العناصر الإيرانية المعارضة المحلية للعمل ضد نظام آيات الله .

استهدف عملاء الموساد في طهران، مجتمعين، عددًا كبيرًا من منصات الرادار والصواريخ الباليستية. كما زوّدوا المقاتلات الإسرائيلية بمعلومات استهدافية لمجموعة واسعة من الأهداف الإيرانية الأخرى.

كانت الضربة الافتتاحية التي أطلقها الموساد فعالة إلى درجة مذهلة لدرجة أن إيران لم تتمكن من شن هجوم مضاد على إسرائيل إلا في اليوم الثاني من الحرب.

الموساد لديه معلومات عن مكان اليورانيوم المخصب في إيران

بالإضافة إلى الكشف عن دورٍ حاسمٍ للنساء خلال العملية الإيرانية، علمت الصحيفة الإسرائيلية أن شبكة التجسس لديها سيطرة كافية على موقع اليورانيوم الإيراني المُخصب، الذي لم يُكتشف بعد. لدرجة أن الوكالة قد تتدخل إذا بدا أن طهران تحاول استخدام هذا اليورانيوم للمضي قدمًا في تصنيع سلاح نووي.

وعلاوة على ذلك، سوف يركز الموساد بشكل كبير على هذه القضية حتى تسمح الجمهورية الإسلامية لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى إمدادات اليورانيوم.

هل تم تدمير النووي الإيراني؟

خلال الحرب التي استمرت 12 يوما مع إيران، دمرت إسرائيل معظم منشآت إيران النووية الرئيسية الثلاث: نطنز، وفوردو، وأصفهان، فضلاً عن إلحاق الضرر بعشرات المواقع النووية الأخرى.

ولكن هناك نزاع رئيسي ومصدر للتكهنات وهو أن أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% ــ وهو ما يقترب من درجة صنع الأسلحة ــ لم تدمرها إسرائيل خلال العملية.

من الناحية النظرية، يمكن تخصيب هذا الحجم من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% واستخدامه لإنتاج حوالي 6 قنابل نووية.

في أواخر شهر يونيو (حزيران)، عندما انتهت العملية لأول مرة، قال بعض المنتقدين الإسرائيليين إن الجمهورية الإسلامية قد تتمكن من إنتاج قنبلة نووية في غضون أشهر، نظراً لعدم ضرب اليورانيوم بعد.

في المقابل، قال العديد من المسؤولين الدفاعيين الإسرائيليين للصحيفة إن أقرب وقت يمكن أن تحاول فيه إيران إنتاج قنبلة نووية ــ إذا حاولت الآن إعادة بناء كل أجزاء برنامجها المختلفة التي تم قصفها والتي تحتاج إليها للقيام بذلك سيكون في حوالي العامين، وذلك لأن اليورانيوم المخصب بحد ذاته لا يمكن استخدامه كثيراً.

في واقع الأمر، أحد الشروط التي وضعها الغرب لإيران لتجنب إعادة فرض العقوبات العالمية عليها بعد نحو أسبوعين هو أن تسمح الجمهورية الإسلامية للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى مخزونات اليورانيوم.