ترامب: تميم رائع لكنه يحتاج إلى "علاقات عامة أفضل"

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحفيين إن قطر حليف عظيم للولايات المتحدة، وإنه يتوجب على إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية"، وذلك ردا على سؤال أحد الصحافيين الذي سأله عن رسالته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشأن الضربات الإسرائيلية على قطر .

ترامب أجاب قائلاً إنه على إسرائيل أن تكون "حذرة للغاية"، مشيرا إلى أنه "عليهم أن يفعلوا شيئا بشأن حماس"، لكن "قطر كانت حليفاً عظيما للولايات المتحدة. كثير من الناس لا يعرفون ذلك".

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "شخص رائع" ويحتاج إلى "علاقات عامة أفضل"، فهو رائع ولكن الناس يتحدثون عن قطر بشكل سلبي.

وفي رأي ترامب، لا ينبغي للناس أن يتحدثوا عن قطر بشكل سلبي، لأنها كانت "حليفًا عظيمًا للغاية"، تابع، مشيرًا إلى أن "إسرائيل وكل شخص آخر" يجب أن يكون حذرًا "عندما نهاجم الناس".

عودة قطرية للوساطة بين حماس وإسرائيل

يذكر أن إدارة ترامب تتطلع إلى استضافة محادثات إسرائيلية قطرية جديدة بشأن غزة، وفي وقت سابق من يوم الأحد، تردد أن إدارة ترامب تعقد جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين إسرائيليين وقطريين في محاولة لاستئناف المفاوضات المتوقفة بشأن اتفاق إطلاق سراح الرهائن.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، زار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني واشنطن، حيث التقى ترامب، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف.

وبحسب مصدرين مطلعين على المحادثات، أكد المسؤولون الأميركيون على ضرورة "إيجاد المسار المناسب" لاستئناف المفاوضات. وأكد رئيس الوزراء القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب عودته إلى الدوحة أن قطر لا تزال ملتزمة بدورها في الوساطة، رغم الغارة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة.

يذكر أنه في مايو (أيار) الماضي، أُعلن أن إدارة ترامب تستعد لاستلام طائرة بوينج 747-8 من قطر، ومن المقرر أن تكون الهدية بمثابة طائرة الرئاسة الجديدة لدونالد ترامب حتى مغادرته منصبه، وبعد ذلك سيتم التبرع بها لمؤسسة مكتبة ترامب الرئاسية، حسبما قال مصدر مطلع على الترتيبات لشبكة إيه بي سي نيوز في ذلك الوقت.