قطر: قمة الدوحة ستبحث مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مستشار رئيس مجلس الوزراء، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة الاثنين ستناقش مشروع قرار بشأن الهجوم الإسرائيلي على دولة قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية المقرر الأحد.

وأوضح الأنصاري أن انعقاد القمة في هذا التوقيت يعكس التضامن العربي والإسلامي مع قطر في مواجهة "العدوان الإسرائيلي الجبان" الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس ، مؤكدًا رفض الدول المشاركة لـ “إرهاب الدولة" الذي تمارسه إسرائيل.

وتأتي القمة في ظل التطورات المتسارعة بالمنطقة والدعوات لتوحيد الموقف العربي والإسلامي تجاه الاعتداءات الإسرائيلية.

المصدر : وكالات