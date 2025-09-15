بابا الفاتيكان يؤكد فقدان الأمم المتحدة قدرتها على معالجة النزاعات

القاهرة - كتب محمد نسيم - اعتبر البابا ليو الرابع عشر الزعيم الروحي للكاثوليك رئيس دولة الفاتيكان، أن هناك قبولاً عاماً بأن منظمة الأمم المتحدة فقدت قدرتها على معالجة النزاعات الدولية.

وفي مقابلة مع صحيفة El Comercio البيروفية ومؤسسة Crux الكاثوليكية الأمريكية، شدد بابا الفاتيكان على أن بناء الجسور يكون عبر الحوار.

وأوضح أنه من الأشياء التي استطاع تحقيقها خلال أول شهرين من انتخابه لمنصب الباب، إقامة نوع من الحوار على الأقل مع قادة العالم عبر الزيارات.

وفي معرض تعليقه على الحرب الروسية - الأوكرانية، قال بابا الفاتيكان إنّه "يجب إيقاظ الناس بطريقة ما ليقولوا إنّ هناك طريقاً آخر لحلّ القضايا، دعونا نُنهي هذا الصراع".

وأعرب عن اعتقاده بضرورة أن يمارس فاعلون مختلفون ضغوطاً كافية تدفع الأطراف المتحاربة إلى القول "كفى، لنبحث عن طريقة أخرى لحلّ خلافاتنا".

وتابع البابا: "من المفترض نظريا أن تكون الأمم المتحدة المكان الذي تُعالج فيه مثل هذه القضايا، لكن يبدو أنّه بات من المُسلَّم به أنّ الأمم المتحدة، على الأقل في الوقت الراهن، فقدت قدرتها على جمع الأشخاص لمعالجة القضايا المتعددة الأطراف".

المصدر : وكالات