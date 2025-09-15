اخبار العالم

مباشر.. قمة «عربية إسلامية» طارئة في الدوحة

0 نشر
0 تبليغ

مباشر.. قمة «عربية إسلامية» طارئة في الدوحة

ابوظبي - سيف اليزيد - تحتضن الدوحة، العاصمة القطرية،  اليوم الاثنين، القمة «العربية - الإسلامية» في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأسبوع الماضي الذي استهدف قيادات في حركة حماس في الدوحة. وعقد وزراء خارجية دول عربية وإسلامية، أمس، اجتماعاً في قطر قبيل القمة لبحث تداعيات الهجوم الإسرائيلي.

 

— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae)

— مركز الاتحاد للأخبار (@aletihadae)
الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا