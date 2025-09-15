انتهاكات الحوثيين تستهدف الأطفال أولا

أظهر تقرير حقوقي يمني حديث، استُعرض على هامش الدورة الـ60 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن ميليشيات الحوثي ارتكبت أكثر من 21 ألف انتهاك موثق بحق الأطفال في اليمن خلال عشرة أعوام من النزاع. حصيلة الانتهاكات خلال 10 أعوام إجمالي الانتهاكات الموثقة 21.342 حالة. القتلى من الأطفال 9.914 المصابون 6.417 حالات الاعتقال والاختطاف 598 طفلًا. حالات الاغتصاب 51 حالة موثقة مرتبطة بقيادات ومشرفين حوثيين. التجنيد القسري أكثر من 30.000 طفل «أعمار 12 – 14 عامًا». جرائم مرتبطة بالأطفال المجندين 314 جريمة قتل وإصابة ارتكبها أطفال بحق أقاربهم: 189 حالة قتل. 125 إصابة. السبب: التعبئة الفكرية والطائفية التي فرضتها المليشيات. الآثار الاجتماعية والإنسانية 2.5 مليون طفل حُرموا من التعليم بسبب النزوح والتشريد. آلاف الأطفال فقدوا آباءهم بين قتلى ومعقتلين في سجون الحوثي. تحويل المدارس إلى: «ثكنات عسكرية- معسكرات تدريب- مراكز إيواء للنازحين». أكثر من مليوني طفل دفعوا لسوق عمل خطير، وغير منظم لإعالة أسرهم. نحو 17 مليون طفل بحاجة لمساعدات إنسانية عاجلة. مطالب حقوقية إلزام الحوثيين باحترام القوانين الدولية لحماية الأطفال. إدراج القيادات الحوثية المسؤولة عن الانتهاكات في القائمة السوداء. فتح تحقيقات مستقلة بشأن الجرائم بحق الأطفال. إحالة المتورطين إلى القضاء بتهم جرائم حرب.



