السودانيون محاصرون بالنيران والأوبئة

يقف السودان اليوم على مفترق طرق قاسٍ، إذ تتناوب عليه ضربات الحرب ومعاناة المرض، في مشهد يعكس هشاشة الأوضاع الإنسانية وتفاقم المخاطر التي تحاصر الملايين. ففي وقت تواصل فيه قوات الدعم السريع هجماتها بالطائرات المسيّرة على مواقع إستراتيجية، تتصاعد في إقليم دارفور موجة جديدة من وباء الكوليرا، لتضع البلاد أمام كارثة مزدوجة.

منشآت حيوية

أعلن مجلس السيادة أن قوات الدعم السريع نفذت هجمات بطائرات مسيّرة، استهدفت منشآت حيوية في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض، وشملت محطة أم دباكر لتوليد الكهرباء، ومستودعات الوقود، ومطار كنانة المدني. واعتبر المجلس أن هذه الضربات تمثل «استهدافا ممنهجا للبنية التحتية المرتبطة بحياة الشعب»، مشيرا إلى أنها تضاف إلى سلسلة اعتداءات سابقة وصفها بـ«جرائم حرب».

وأكدت مصادر محلية أن الجيش السوداني فعّل منظومات الدفاع الجوي للتصدي للهجوم، وتمكن من اعتراض عدد من الطائرات قبل أن تُحدث أضرارا واسعة، بينما كثفت القوات المسلحة انتشارها في المنطقة تحسبا لهجمات إضافية. وشهدت كوستي، الواقعة على بُعد 320 كيلومترا جنوب الخرطوم، انفجارات قوية أثارت الذعر بين السكان.

رفض مقترح هدنة

الهجمات الأخيرة جاءت بعد ساعات من مقترح، قدمته الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، لوقف إطلاق النار ثلاثة أشهر، يعقبها مسار انتقالي نحو حكومة مدنية. غير أن حكومة بورتسودان رفضت المقترح، معتبرة أن أي عملية سياسية يجب أن تتم برعاية المؤسسات الشرعية تحت قيادة الجيش. وأكدت أن «الشعب السوداني هو من يقرر مستقبله عبر توافق وطني»، مرحبة بأي جهود لإنهاء الحرب بشرط احترام سيادة الدولة.

الكوليرا تهدد المدنيين

بالتوازي مع تصاعد الهجمات، تشهد ولايات دارفور تفشيا متسارعا لوباء الكوليرا. وأعلنت منظمة «أطباء بلا حدود» تسجيل أكثر من 2200 حالة يُشتبه بإصابتها بالمرض و39 وفاة في مرافقها منذ منتصف يوليو. كما كشفت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين عن أكثر من 11 ألف إصابة و441 وفاة في الإقليم منذ يونيو الماضي، مع تسجيل 416 إصابة جديدة و12 وفاة في الأيام الأخيرة فقط.

وأوضحت التقارير الميدانية أن الوباء ينتشر في مناطق عدة، بينها زالنجي وجبل مرة ونيالا وخزان جديد، بالإضافة إلى مخيمات النازحين، حيث يسجل المرض معدلات غير مسبوقة. وأكدت المنسقية أن نقص الإمدادات الطبية والخدمات الصحية يعقد من جهود احتواء الأزمة، في ظل تزايد معدلات الإصابة بالملاريا، وسوء التغذية بين الأطفال، وانتشار الجوع.

• هجمات مسيرة:

استهدفت محطة كهرباء، مستودعات وقود، ومطارا في كوستي، مع محاولات تصدٍ من الجيش.

• رفض الهدنة:

حكومة بورتسودان رفضت مقترح وقف إطلاق النار ثلاثة أشهر برعاية دولية. • تفشي الكوليرا:

أكثر من 11 ألف إصابة و441 وفاة في دارفور منذ يونيو، مع تدهور صحي وبيئي متصاعد.

• أزمة مركبة:

الحرب والأوبئة وسوء التغذية والجوع تضع السودان في مواجهة كارثة إنسانية شاملة.