برلماني بريطاني محافظ يعلن وفاة حزب المحافظين

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: انشقّ وزير في حكومة الظل المعارضة البريطانية هو داني كروغر، عضو البرلمان عن حزب المحافظين، وانضمّ إلى حزب الإصلاح البريطاني.

وأعلن النائب عن شرق ويلتشير، الذي كان حتى الآن وزيرًا للعمل والمعاشات في حكومة الظل في عهد كيمي بادينوك، عن هذا القرار في مؤتمر صحفي إلى جانب نايجل فاراج.

وأعلن أن حزب المحافظين "انتهى"، وأنه سينتقل إلى حزب الإصلاح البريطاني لرئاسة وحدتهم للتحضير للحكومة.

وقال كروغر إنه على الرغم من أن قرار الانشقاق "مؤلمٌ على المستوى الشخصي"، إلا أنه كان "فخورًا جدًا" بعض الشيء بكونه نائبًا في حزب المحافظين، إلا أن فترة ولايته اتسمت بـ"الفشل، وتوسيع نطاق الحكومة، والتدهور الاجتماعي، وانخفاض الأجور، وارتفاع الضرائب، وتراجع ما يريده المواطنون العاديون".

بريطانيا ليست منكسرة

وأضاف أنه يعتقد أن بريطانيا "ليست منكسرة"، بل "متضررة بشدة"، وبعد "عام من الجمود والانجراف" في عهد بادينوخ، لن يعود ناخبوهم السابقون.

وأعلن كروغر: "انتهى حزب المحافظين". انتهى دور الحزب الوطني، وانتهى دور المعارضة الرئيسية لليسار في بريطانيا".

وقال: "لكنني لستُ يائسًا لأن التيار المحافظ لم ينتهِ بعد. لم تكن هناك حاجةٌ إليه أكثر من أي وقتٍ مضى. بل إنه لم يكن يومًا أكثر حيويةً من أي وقتٍ مضى. لأن فشل حزب المحافظين قد أتاح المجال لبديل."

وأضاف كروغر أن حركة "إصلاح المملكة المتحدة" "قوةٌ راديكالية، لكنها ليست ثورية".

وختم البرلماني المحافظ المنشق قوله: إنهم "يخططون لتغييرٍ على نطاقٍ لم يشهده النظام منذ إنشاء الخدمة المدنية الحديثة في القرن التاسع عشر"، وهدفهم هو تغيير الوضع الراهن.

يشار إلى أن حزب "المحافظين" كان نشا العام 1834 في أعقاب مشروع قانون الإصلاح لعام 1832، الذي شهد توسيعا كبيرا في نطاق التصويت وإصلاح القواعد الانتخابية.

ويعود أصل هذا الحزب إلى كيان أقدم، وهو حزب توري (محافظ)، الذي كانت بداياته كنظام إيماني فضفاض في القرن السابع عشر قبل أن يتحول إلى حزب رسمي في أوائل القرن التاسع عشر. والسبب في لقب حزب "المحافظين" الحالي يعود إلى هذا السلف المبكر.