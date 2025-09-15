بريطانيا تتأهب لزيارة ترامب

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعد بريطانيا لاستقبال دونالد ترامب الأربعاء والخميس، ليصبح بذلك أول رئيس أميركي يجري زيارة دولة ثانية إلى المملكة المتحدة، بعد زيارته الأولى إلى لندن في 2019، عندما التقى الملكة إليزابيث الثانية في قصر باكنغهام.

وستبدأ الزيارة باستقبال الرئيس الأميركي وزوجته ميلانيا من قبل ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته الأميرة كاثرين في قصر وندسور الأربعاء، على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب لندن.

بعد ذلك، سيدعو الملك تشارلز والملكة كاميلا عائلة ترامب لحضور موكب ملكي وتحليق لطائرات عسكرية خلال النهار، على أن يُتوّج ذلك بمأدبة رسمية في المساء.

كذلك، سيزور ترامب في وندسور قبر الملكة إليزابيث، التي توفيت في سبتمبر 2022.

ويُخصّص يوم الخميس للملفات المشتركة.وسيتوجه ترامب برفقة وفد من قادة الأعمال الأميركيين إلى مقر إقامة ستارمر الريفي، حيث من المتوقع أن يوقعوا على ما يطلق عليه مسؤولون بريطانيون "شراكة تكنولوجية رائدة عالميا".