نتانياهو يصف زيارة روبيو بأنها "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل

الرياص - اسماء السيد - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإثنين أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تمثل "رسالة واضحة" بوقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل.

وخاطب نتنياهو روبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك في القدس بقوله "وجودكم هنا اليوم هو رسالة واضحة بأن أمريكا تقف إلى جانب إسرائيل" مشيداً أيضاً بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودعمه لإسرائيل.

وقال بعد محادثات جمعته بوزير الخارجية الأمريكي "ترامب أعظم صديق لإسرائيل في البيت الأبيض على الإطلاق".

من جانبه، تعهد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بتقديم "دعمٍ ثابت" لإسرائيل لتحقيق أهدافها في غزة، داعياً إلى القضاء على حركة حماس التي تخوض إسرائيل حرباً ضدها في القطاع المدمر منذ قرابة العامين.

وقال روبيو للصحافيين: "شعب غزة يستحق مستقبلاً أفضل، لكن هذا المستقبل لا يمكن أن يبدأ حتى يتم القضاء على حماس".

وأضاف "يمكنكم الاعتماد على دعمنا والتزامنا الثابتين لتحقيق ذلك".

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية متصاعدة جراء العملية العسكرية الإسرائيلية لاحتلال مدينة غزة، وقبيل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تتحضر دول غربية لاتخاذ خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي ترفضه إسرائيل والولايات المتحدة.

وحدّد روبيو موعد هذه الزيارة التضامنية قبل أسبوع من موعد انعقاد قمة بمبادرة فرنسية سعودية في الأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، الأمر الذي ندّد به نتنياهو.

ورغم أن ترامب كان على مدى سنوات من أشد المدافعين عن نتنياهو، فإنه جدّد الأحد إبداء دعمه لقطر التي سعت جاهدة إلى تعزيز علاقاتها مع الرئيس الأمريكي، حتى إنها أهدته طائرة فاخرة في زيارته الأخيرة لها.

وقال ترامب للصحافيين "قطر حليف رائع جداً. لذا على إسرائيل والآخرين أن يكونوا حذرين. عندما نهاجم الناس، علينا أن نتوخى الحذر".

من جهته، أشار نتنياهو، خلال أدائه الصلاة برفقة روبيو أمام الحائط الغربي في القدس الأحد، إلى أن التحالف مع الولايات المتحدة لم يكن يوماً أقوى مما هو عليه الآن.

ومع أن ترامب أعرب عن امتعاضه بسبب الضربة غير المسبوقة التي شنتها اسرائيل في 9 سبتمبر/أيلول على الدوحة، وتأكيد روبيو السبت قبل توجهه إلى إسرائيل أن ترامب "ليس سعيداً" بالضربة، إلا أن الوزير أوضح أن هذا الاختلاف "لن يغير طبيعة علاقتنا بالإسرائيليين".

وأضاف روبيو أنه سيبحث مع نتنياهو الخطط العسكرية الإسرائيلية للسيطرة على مدينة غزة، أكبر المراكز الحضرية في القطاع المدمر، إضافة إلى حديث حكومته عن ضم أجزاء من الضفة الغربية في محاولة لإجهاض قيام دولة فلسطينية.

وأكد روبيو أن ترامب يريد لحرب غزة "أن تنتهي" بإعادة الرهائن الذين خُطفوا في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإنهاء "التهديد" الذي تمثله حركة حماس.

وقال "جزء مما سنناقشه خلال هذه الزيارة هو كيف تؤثر أحداث الأسبوع الماضي في قطر على ذلك".

روبيو يؤكد دعم واشنطن للسيادة الإسرائيلية على القدس

Reuters

وبعد صلاته عند الحائط الغربي (حائط البراق أو حائط المبكى لدى اليهود)، أقدس موقع يمكن لليهود الصلاة فيه، نشر روبيو، وهو كاثوليكي متدين، أن زيارته تعكس إيمانه بأن القدس هي "العاصمة الأبدية" لإسرائيل.

حتى الولاية الأولى لترامب، كانت القيادات الأمريكية تتجنب إطلاق مثل هذه التصريحات العلنية المؤيدة لسيادة إسرائيل على القدس التي تحتل شطرها الشرقي، إذ حاولت الولايات المتحدة تاريخياً إظهار الحياد بشأن وضع الموقع المقدس الذي يشمل أيضاً المسجد الأقصى، وهو من أهم المقدسات الإسلامية.

واتّخذ ترامب خطوة تاريخية بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس خلال ولايته السابقة، في قرار ناقض الإجماع الدولي بعدم الاعتراف بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس في بيان أن زيارة روبيو للحائط الغربي الذي هو "جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، اعتداءً صارخ على قدسية المسجد" الواقع أعلاه "وانتهاك سافر للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة".

ومن المقرر أن يحضر روبيو الإثنين حفل تدشين نفق مخصص للزوار يمر أسفل حي سلوان الفلسطيني وصولاً إلى مواقع يهودية قريبة من المسجد الأقصى.

وقد أثار المشروع مخاوف بين السكان الفلسطينيين من أن يؤدي إلى التضييق عليهم وربما تعريض الأسس الهيكلية لمنازلهم للخطر.

ورداً على سؤال بشأن الزيارة، قلّل روبيو من أبعادها السياسية وقال السبت، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية، "إنه أحد أهم المواقع الأثرية في العالم"، إلا أن الفلسطينيين وأطرافاً حقوقية ودولية يعارضون هذه المواقف لأنها تضفي طابعاً شرعياً على المزاعم الإسرائيلية في السيادة على القدس الشرقية التي ضمتها بعد احتلالها عام 1967.

ومن المقرر أن يزور روبيو اليوم ما يسمى بـ"مدينة داوود" مع رئيس الكنيست ثم سيلتقي عائلات الرهائن.