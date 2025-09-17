زيلينسكي يطالب بمظلة دفاع جوي أوروبية

إصابات مدنية
أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الروسية قصفت مدينة زاباروجيا جنوب البلاد بالصواريخ، ما أدى إلى إصابة 20 شخصا، بينهم أربعة أطفال، بالإضافة إلى تضرر أكثر من 20 مبنى سكنيا واندلاع حرائق. وقال رئيس المنطقة، إيفان فيدوروف، إن القصف جاء بينما لا تزال أعمال إصلاح أضرار سابقة جارية، مضيفا: «الضربات المتكررة تُزيد الأعباء على السكان والسلطات المحلية».
نظام دفاع
في رسالته عبر «تليجرام»، شدد زيلينسكي على ضرورة تطبيق «حماية مشتركة للسماء الأوروبية» من خلال نظام دفاع جوي متعدد الطبقات، معتبرا أن التقنيات اللازمة متاحة، لكنه أكد الحاجة إلى استثمارات وقرارات سياسية حاسمة من قِبل الدول الأوروبية. وقد تزامنت تصريحاته مع تحذيرات حلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد سقوط طائرات مسيّرة روسية على الأراضي البولندية أخيرا.
الهجمات الروسية
خلال الأسبوعين الماضيين، نفذت روسيا أكثر من 3500 هجوم بطائرات مسيّرة، و2500 قنبلة انزلاقية، ونحو 200 صاروخ على أهداف داخل أوكرانيا، وفق ما ذكر زيلينسكي. وتُعد القنابل الانزلاقية تحديا خاصا للدفاعات الأوكرانية، نظرا لإطلاقها من مسافات بعيدة، وقدرتها على إحداث دمار واسع.
رد أوكراني
في المقابل، أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية أنها قصفت مصفاة نفط في منطقة ساراتوف غرب روسيا، ما تسبب في انفجارات واندلاع حريق. وتواصل كييف تطوير طائرات مسيّرة بعيدة المدى استهدفت منشآت نفطية وبنى تحتية داخل روسيا، وهو ما أسهم في تفاقم نقص الوقود أخيرا، على الرغم من كون موسكو ثاني أكبر مصدر للنفط عالميا.
تشديد العقوبات
إلى جانب مطالبه الدفاعية، دعا زيلينسكي الدول الغربية إلى فرض عقوبات اقتصادية أشد على موسكو، مؤكدا أن «غياب الخسائر الحقيقية عن روسيا، خاصة الاقتصادية منها، يعرقل أي جهود دبلوماسية لإنهاء الحرب». • قصف روسي زاباروجيا: تضرر أكثر من 20 مبنى سكنيا.
• دعوة زيلينسكي: يطالب بإنشاء نظام دفاع جوي أوروبي متعدد الطبقات، لحماية القارة.
• كثافة الهجمات الروسية: أكثر من 3500 مسيّرة، و2500 قنبلة انزلاقية، و200 صاروخ خلال أسبوعين.
• رد أوكراني: قصف مصفاة نفط في ساراتوف غرب روسيا بطائرات مسيّرة، مع تضرر منشآت نفطية أخرى.
• مخاطر إقليمية: سقوط مسيّرات روسية داخل بولندا دفع «ناتو» لتعزيز دفاعاته الجوية.
• العقوبات: زيلينسكي يدعو إلى زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، لوقف التصعيد.
