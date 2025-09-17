«إيغاد»: لا حل عسكرياً للأزمة في السودان

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد مراد (الخرطوم، أبوظبي)

أكد مبعوث الهيئة الحكومية المعنية بالتنمية «إيغاد» الخاص بالسودان، لورنس كورباندي، أن الأزمة السودانية لا تحسم بالسلاح، بل بحل يملكه السودانيون وتدعمه الرعاية الإقليمية والدولية.

وقال كورباندي: «كشركاء إقليميين متفقون على وحدة وسيادة السودان وأن الحل يكمن في البيت الأفريقي بمساعدة شركائنا الدوليين»، وذلك حسبما أفادت تقارير إعلامية أمس.

وأضاف «نتفق كذلك مع دول الرباعية، على تجنيب السودان الانزلاق نحو الفوضى عبر إجراء حوار عميق بين المكونات السياسية للوصول إلى الحل المفضي لقيام سودان يلبي طموحات أبنائه»، موضحاً: «نحن في إيغاد نعمل مع كل الشركاء لحل الأزمة، ودائماً قلنا: إن الحل والعملية المفضية إليه هما ملكية سودانية ونضع أنفسنا كمسهلين لهذه الإجراءات».

وكانت دول الرباعية «الإمارات والسعودية ومصر والولايات المتحدة» دعت في بيان مشترك الجمعة الماضي إلى هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر في السودان، لتمكين وصول المساعدات يتبعها وقف دائم لإطلاق النار، وإلى عملية انتقالية مدتها تسعة أشهر لإرساء نظام حُكم يقوده المدنيون.

وأكد كورباندي على أن الحرب في السودان تعتبر هي القضية الأولى في أفريقيا لما لها من تأثير على كل دول الإقليم والقارة بأكملها، موضحاً أن هذه القضية ينبغي أن لا تتحول إلى مشاريع سياسية تؤدي إلى إطالة أمدها مما يزيد من معاناة الشعب السوداني.

في غضون ذلك، كشف المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سليم عويس، عن أن 80% من الأطفال السودانيين خارج مقاعد الدراسة، لافتاً إلى أن أكثر من 5 ملايين طفل اضطروا للنزوح والفرار من منازلهم، بسبب النزاع الدائر منذ أبريل 2023، مما يجعل السودان «كابوساً حياً» للطفولة، إذ يشهد واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم.

وأوضح عويس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن الأطفال النازحين يعيشون في مخيمات مكتظة تفتقر إلى المأوى الملائم، لا سيما مع تدني خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية، مما يجعلهم أكثر عرضة لسوء التغذية وتفشي الأمراض القاتلة، إضافة إلى تفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية، جراء الانفصال عن أسرهم وفقدان الحماية.

وأشار إلى أن أكثر من نصف سكان السودان يعانون الجوع، والمجاعة قائمة بالفعل في مناطق عدة، ويعيش نحو 1.3 مليون طفل دون سن الخامسة في بؤر المجاعة والجوع، من بينهم 683 ألفاً معرضون لسوء التغذية الحاد، ويُقدر أن 3.2 مليون طفل دون سن الخامسة سيعانون سوء التغذية الحاد هذا العام، من بينهم 770 ألفاً سيصابون بسوء تغذية حاد وخيم مهدد للحياة.

وقال المسؤول الأممي، إن الأوضاع الإنسانية في السودان تزداد تدهوراً وتعقيداً، في ظل تعطل أكثر من 70% من المستشفيات في المناطق المتأثرة بالنزاع، إضافة إلى انخفاض التغطية بالتطعيمات الطبية من 94% عام 2022 إلى 48% عام 2024، وهو أدنى مستوى منذ عام 1987، مما أدى إلى تفشي أمراض شلل الأطفال والحصبة والكوليرا.

عوائق

قال المتحدث باسم «اليونيسف» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: إن هناك العديد من العوائق التي تحول من دون إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، من بينها القيود الإدارية، وانعدام الأمن، وتدمير البنية التحتية، منوهاً بأن نحو 60 % من محاولات إيصال المساعدات، في العام الماضي، تأخرت أو حُولت عن مسارها، مما منع وصولها في الوقت المناسب إلى ملايين المحتاجين في مناطق مختلفة.