عمدة لندن يهاجم ترامب

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: هاجم السير صادق خان عمدة لندن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس زيارته الرسمية الثانية للمملكة المتحدة.

نشر صادق خان على مواقع التواصل الاجتماعي رابطًا لمقال رأي كتبه في صحيفة (الغارديان)، قائلاً إن ترامب "أجّج نار اليمين المتطرف".

وكتب: "والآن، يتسرب شكلٌ سامٌّ من السياسة إلى شوارعنا، هذه أوقاتٌ عصيبة، لكن من يسعون إلى تقسيمنا لن ينتصروا".

يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصطدم فيها صادث خان وترامب، فخلال ولايته الرئاسية الأولى، وصف ترامب العمدة بأنه "فاشلٌ تمامًا، وعليه التركيز على مكافحة الجريمة في لندن".

ثم وصف السير صادق ترامب بأنه "رمزٌ للعنصريين".

حشود

وإذ ذاك، تجمعت الحشود حول قلعة وندسور مع وصول دونالد ترامب.

وحطّت المروحية الرئاسية "مارين وان" قريبًا في أرجاء القلعة، وقال تقرير: يمكنك أن تشعر بعظمة زيارته.

وهناك تواجد أمني مكثف، حيث يقوم الضباط بدوريات جيئة وذهابًا أينما نظرت.

وليس ببعيد عن أحد مداخل القلعة، يرفرف علم الاتحاد على سارية مع العلم الإسرائيلي - في إشارة إلى أنه حتى في يومٍ حافلٍ بالفخامة والاستعراض، لن يتمكن ترامب من التخلص من وطأة الدبلوماسية العالمية والصراع.