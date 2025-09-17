بالفيديو والصور.. استقبال ملكي لترامب وميلانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تحظى زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للملكة المتحدة باهتمام عالمي لافت، فهي لا تتعلق بالمتغيرات السياسية والاقتصادية التي تجتاح العالم في "العهد الترامبي" فحسب، بل إن للزيارة جوانب أخرى تتعلق بعلاقة ترامب مع العائلة المالكة، والطقوس الملكية في الاستقبال، فضلاً عن حرارة وطبيعة اللقاء الأول بين سيدة أميركا الأولى وأميرة ويلز.

🇬🇧 🇺🇸 A magnificent Ceremonial Welcome at Windsor Castle has marked the start of the US State Visit.



The King invited President Trump to inspect a Guard of Honour formed of three regiments of the Household Division: the Grenadier Guards, Coldstream Guards and Scots Guards,… pic.twitter.com/hb7JtqH5lk — The Royal Family (@RoyalFamily) September 17, 2025

كان في استقبال الرئيس ترامب الملك والملكة بالإضافة إلى كبار أفراد العائلة المالكة في قلعة وندسور الأربعاء، وهذه هي زيارته الرسمية الثانية إلى المملكة المتحدة، ومن المعروف أن الزيارة ستكون حافلة الاحتفالات والاستعراضات المعتادة.

إليكم بعض تفاصيل زيارة ترامب للملكة المتحدة في صور: