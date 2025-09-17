هذا ما تبادله الملك والملكة من هدايا مع ترامب وميلانيا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تبادل عاهل بريطانيا الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا الهدايا الرمزية التذكارية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا.

بعد حفل غداء في قلعة وندسور تكريما لترامب وزوجته مع حوالي 40 شخصًا، من بينهم عدد من كبار المسؤولين، قدم الملك والملكة للرئيس مجلدًا جلديًا مُجلدًا يدويًا، مُصممًا خصيصًا، احتفالًا بالذكرى 250 لإعلان الاستقلال.

كما تم تسليم الرئيس الأميركي علم الاتحاد الذي رفرف فوق قصر باكنغهام يوم تنصيبه الثاني في يناير 2025.

كما قدم الملك والملكة للسيدة الأولى وعاءً من الفضة والمينا من صنع الفنانة الأيرلندية الشمالية كارا مورفي، وحقيبة يد شخصية من تصميم أنيا هندمارش.

وقدما أيضًا إطارًا فضيًا للصور الفوتوغرافية منقوشًا عليه رمزهما المشترك. وأهدي ترامب الملك نسخة طبق الأصل من سيف الرئيس أيزنهاور "للتذكير بالشراكة التاريخية التي كانت حاسمة في الانتصار في الحرب العالمية الثانية".

وقُدّم للملكة كاميلا دبوس زهرة عتيق من تيفاني آند كو، مصنوع من الذهب عيار 18 قيراطًا والألماس والياقوت.

الملك "أفضل دبلوماسي في هذا البلد"

وإلى ذلك، قالت السكرتيرة الصحفية السابقة للملكة إليزابيث الثانية: "أعتقد أن الرئيس ترامب سيُذهَل تمامًا بهذا الترحيب".

وصرحت أيلسا أندرسن لشبكة سكاي نيوز أن الملك تشارلز يتمتع بخبرة واسعة في هذا النوع من المناسبات، و"سيتعامل معه على أكمل وجه".

وقالت: "هذه هي بريطانيا في أبهى صورها، المملكة المتحدة في أبهى صورها".

ووتابعت: الملك "أفضل دبلوماسي في هذا البلد"، حيث تم إطلاعه على تفاصيل الزيارة بشكل مُفصّل.