لبنان - شهيدان في غارة إسرائيلية على حي العسيرة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استشهد مواطنان ، مساء الاربعاء 17 أيلول 2025 ، من جراء غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت ، حي العسيرة في بمدينة بعلبك شرقي لبنان.

وبالتوازي أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قذيفة مضيئة مقابل تلة الرويسة بين مدينتي ميس الجبل وحولا جنوبي لبنان وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وبعد نحو نصف ساعة تقريبًا، عند الساعة الثامنة واثنتي عشرة دقيقة، استهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة في محلة العسيرة بمدينة بعلبك، ما أسفر عن استشهاد مواطنين.

وفي وقت لاحق، رصد ناشطون تحليق لطائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بلدة تفاحتا ومحيطها في قضاء صيدا حنوبي لبنان، وسط مخاوف من اعتداءات إضافية في المنطقة

