قطر تسلم رسالة لمنظمة "إيكاو" بشأن العدوان الإسرائيلي على أرضها

ابوظبي - سيف اليزيد - سلمت دولة قطر، رسالة رسمية إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على العاصمة الدوحة بتاريخ التاسع من شهر سبتمبر الجاري.
ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، اليوم السبت، قام بتسليم الرسالة عيسى عبدالله المالكي، المندوب الدائم لدولة قطر لدى منظمة إيكاو (ICAO) في مقر المنظمة في مونتريال في كندا.
وأشارت الرسالة إلى أن هذا "الاعتداء يمثل انتهاكا صارخا لسيادة دولة قطر ولأحكام اتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي"، مؤكدة احتفاظ دولة قطر بكامل حقوقها بموجب القانون الدولي. 

