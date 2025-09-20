هجوم سيبراني يتسبب في تأخير رحلات بمطار هيثرو ومطارات أوروبية أخرى



الرياص - اسماء السيد - تعرّض مطار هيثرو في المملكة المتحدة إلى جانب عدد من المطارات الأوروبية الأخرى لهجوم سيبراني أثّر على نظام تسجيل الوصول والأمتعة الإلكتروني.

وحذّر المطار من احتمال حدوث تأخيرات بسبب "مشكلة فنية" تؤثر على البرامج التي تقدمها شركة كولينز إيروسبيس لشركات طيران عدة.

وقالت إدارة مطار بروكسل إن هجوماً سيبرانياً وقع مساء الجمعة، ما أدى إلى اللجوء إلى تسجيل وصول الركاب وصعودهم إلى الطائرات بشكل يدوي، فيما أبلغ مطار براندنبورغ في برلين أيضاً عن أوقات انتظار أطول بسبب المشكلة.

وقالت شركة "آر تي إكس"، التي تمتلك شركة كولينز إيروسبيس، إنها "على علم بانقطاع مرتبط بمشكلة سيبرانية" لنظامها في "مطارات معينة"، وإنها تعمل على حل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

وعلمت بي بي سي أن شركة الخطوط الجوية البريطانية تعمل بشكل طبيعي باستخدام نظام احتياطي، لكن معظم شركات الطيران الأخرى التي تعمل من مطار هيثرو تأثرت.

وأُجِّلت مئات الرحلات الجوية في المطارات طوال يوم السبت، وفقاً لموقع "فلايت أوير" لتتبع الرحلات الجوية.

وقالت لوسي سبنسر، إنها ظلت تنتظر في طابور لإجراءات تسجيل الوصول على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية الماليزية لأكثر من ساعتين، وإن الموظفين كانوا يقومون بوضع علامات على الأمتعة يدوياً وتسجيل وصول الركاب عبر الهاتف.

وتحدّثت سبنسر لبي بي سي من مبنى الركاب رقم 4 في مطار هيثرو، وأضافت: "طلبوا منا استخدام بطاقات الصعود إلى الطائرة الموجودة على هواتفنا، ولكن عندما وصلنا إلى البوابات لم تكن تعمل، لقد أعادونا الآن إلى بوابة تسجيل الوصول"، مضيفة أنها رأت مئات الأشخاص يصطفون في طوابير.

وقالت راكبة أخرى تُدعى منازا أسلم، إنها جلست عند مدرج المطار لأكثر من ساعة "دون أن يكون لديها أي فكرة عن موعد رحلتها"، وقد فوتّت بالفعل رحلتها إلى الدوحة.

وأضافت: "أنا في مطار هيثرو مع والدي المسنين منذ الساعة الخامسة صباحاً. نحن جائعون ومتعبون".

Reuters شوهدت طوابير طويلة وحشود كبيرة من المنتظرين في مطار بروكسل صباح السبت

ومع ذلك، قال لوك آغر جوينز، إنه ورغم أن الطوابير في المبنى رقم 3 كانت "أكبر بكثير من المعتاد"، فإن شركة الطيران التي ستنقله إلى الولايات المتحدة والمطار "بدا وأنهما مستعدان، إذ تتحرّك الطوابير بشكل أسرع بكثير مما كان يخشى".

وأضاف: "إنهم يقومون أيضاً بالإعلان عن رحلات محددة، واختيار الأشخاص من الطوابير للتأكد من أنهم لن يفوّتوا رحلاتهم".

وقال مطار هيثرو إن موظفين إضافيين كانوا متواجدين في مناطق تسجيل الوصول للمساعدة في تقليل الاضطرابات.

وأضاف المطار: "ننصح المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركة الطيران الخاصة بهم قبل التوجّه إلى المطار، والوصول قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الرحلة الطويلة، أو ساعتين بالنسبة للرحلات الداخلية".

وقالت وزيرة النقل البريطانية، هايدي ألكسندر، إنها على علم بالحادثة، وإنها "تتلقى تحديثات منتظمة وتراقب الوضع".