هجوم سيبراني في مطارات أوروبية كبرى يثير مخاوف أمنية

شهدت عدة مطارات أوروبية كبرى، اضطرابات واسعة في حركة الطيران إثر هجوم إلكتروني استهدف أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، ما أدى إلى تعطيل الرحلات وتأخيرها، قبل أن تؤكد السلطات لاحقًا السيطرة الجزئية على الموقف.

قلق أوروبي

ويأتي الحادث في وقت يتزايد فيه القلق الأوروبي من تصاعد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف قطاعات حيوية، بينها الطاقة والمصارف والنقل الجوي. ويرى خبراء أن تعطيل أنظمة الملاحة أو تسجيل الركاب يمثل «نقطة ضعف خطيرة» في البنية التحتية للمطارات، وقد ينعكس على ثقة المسافرين وسلاسة العمليات الجوية إذا تكررت مثل هذه الهجمات.

وبينما استؤنفت العمليات تدريجيًا خلال ساعات النهار، لم تُحدد السلطات المدى الكامل للتأثير أو المدة المتوقعة لمعالجة تبعات الاختراق، في وقت لا تزال فيه التحقيقات التقنية والأمنية جارية على المستويين الوطني والأوروبي.

تفاصيل الهجوم

وأعلنت إدارة مطار بروكسل أن الهجوم وقع ليلة الجمعة 19 سبتمبر ضد مزود الخدمة المسؤول عن تشغيل أنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة، مؤكدة أن العطل أصاب مطارات عدة في أوروبا، بينها بروكسل، برلين-براندنبورغ، وهيثرو في لندن. ووصفت إدارة مطار بروكسل التأثير في البداية بأنه «كبير»، مشيرة إلى إلغاء تسع رحلات وتحويل أربع أخرى إلى مطارات بديلة، إضافة إلى تأخيرات تجاوزت الساعة في 15 رحلة.

إجراء وقائي

وفي مطار براندنبورغ ببرلين، أكد المتحدث باسم المطار أكسل شميت، أن المشغلين اضطروا لقطع الاتصالات بالأنظمة المتضررة كإجراء وقائي، لافتًا إلى أن أي إلغاء مباشر للرحلات لم يسجل حتى وقت متأخر من الصباح، لكنه لم يستبعد تغير الوضع مع استمرار التحقيقات.

أما مطار هيثرو، الأكثر ازدحامًا في أوروبا، فأكد أن التأثير كان «محدودًا»، نافيًا تسجيل إلغاءات مرتبطة مباشرة بالهجوم، رغم تأكيد وقوع تأخيرات في جدول بعض الرحلات.

دور الشركة

وأشارت شركة «كولينز إيروسبيس»، المزود المسؤول عن برنامج MUSE (بيئة نظام متعدد المستخدمين) المستخدم في تسجيل الركاب وطباعة بطاقات الصعود وتسليم الأمتعة، إلى أن ما حدث هو «اضطراب مرتبط بالسيبر» أصاب عملاءها في مطارات مختارة. وأوضحت الشركة، التابعة لمجموعة RTX Corp. (رايثيون تكنولوجيز سابقًا)، أن الخلل يقتصر على خدمات تسجيل الوصول الإلكتروني وتسليم الأمتعة، مؤكدة أن البدائل اليدوية أسهمت في التخفيف من آثار الهجوم. وأضافت أنها تعمل «بنشاط على حل المشكلة واستعادة الوظائف الكاملة في أقرب وقت ممكن».

التدابير الاحترازية

في مواجهة الاضطرابات، لجأت المطارات المتأثرة إلى تسجيل الركاب يدويًا وإصدار بطاقات الصعود والأمتعة بشكل تقليدي، فيما حثت المسافرين على متابعة حالة رحلاتهم عبر المواقع الرسمية أو التواصل مع شركات الطيران. وقدمت إدارات المطارات اعتذارها للركاب المتضررين.

من جهتها، أكدت شركة كولينز أنها فتحت تحقيقًا تقنيًا موسعًا للوقوف على خلفيات الهجوم الإلكتروني وطبيعته، دون أن تفصح عن الجهة المسؤولة عنه حتى الآن.