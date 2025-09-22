ترامب يخطط لعقد قمة مع القادة العرب بشأن حرب غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - من المقرر أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع مجموعة مختارة من الزعماء العرب والمسلمين يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة ، بحسب ما قال مسؤولان عربيان مطلعان على الاجتماع لموقع أكسيوس الأمريكي

وبحسب الموقع سيعقد الاجتماع قبل عدة أيام من استضافة ترامب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض في 29 سبتمبر/أيلول.

إقرأ/ي أيضا: بحبح : الاتصالات مع حـماس معقدة بعد استهداف قطر

وأضاف الموقع :" كما ستقام في ظل موجة من الاعترافات بدولة فلسطين من قبل الدول الغربية وتهديدات إسرائيلية بالرد بضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة".

وأرسل البيت الأبيض بالفعل دعوات لحضور الاجتماع، الذي من المتوقع أن يعقد يوم الثلاثاء في الساعة 2:30 مساءً بالتوقيت الشرقي.

وقال مسؤولون عرب إنه تمت دعوة زعماء السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا للمشاركة.

وتقول مصادر إن البيت الأبيض يريد من الدول العربية والإسلامية المدعوة أن تشارك في خطة ما بعد الحرب في غزة، وحتى إرسال قوات لقوة استقرار تحل محل الجيش الإسرائيلي.

ومن المتوقع أن يطلب القادة العرب من ترامب الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة والامتناع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

لقد أوضحت الإمارات العربية المتحدة بالفعل للبيت الأبيض أن ضم إسرائيل لأجزاء من الضفة الغربية قد يؤدي إلى انهيار اتفاقيات إبراهيم، التي تعد الإنجاز الرئيسي للسياسة الخارجية لترامب منذ ولايته الرئاسية الأولى.

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعقد ترامب في اليوم نفسه اجتماعا منفصلا مع زعماء عدد من دول الخليج العربي - المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والبحرين والكويت.

من القضايا الرئيسية التي سيتناولها هذا الاجتماع مخاوف دول الخليج من الغارة الإسرائيلية على قادة حماس في قطر، والتي كانت أول هجوم إسرائيلي على دولة خليجية.بحسب الموقع

ويقول مسؤولون عرب إن دول الخليج تريد الحصول على ضمانات من إدارة ترامب بأن مثل هذه الهجمات لن تتكرر.

المصدر : وكالات