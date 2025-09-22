الثانية عالميا.. موسم استثنائي للمنتخبات السعودية العلمية

تخوض المنتخبات العلمية السعودية موسمًا استثنائيًا في 2025، مكّنها من احتلال المركز الثاني عالميًّا بعد الولايات المتحدة الأمريكية، بحصولها على 25 جائزة في معرض "آيسف" للعلوم والهندسة، منها 14 جائزة كبرى و11 جائزة خاصة، إضافةً إلى 91 جائزة دولية في 23 أولمبيادًا عالميًّا، فيما تنتظر حصاد 3 أولمبيادات ستُعقد لاحقًا هذا العام.

وتشارك المملكة هذا العام في 26 أولمبيادًا دوليًا، تستضيفها نحو 23 دولة، وتتنافس فيها منتخبات 120 دولة يمثلها آلاف الطلاب، في تخصصات تشمل الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية، والعلوم، والذكاء الاصطناعي، والعلوم النووية، والفلك والفيزياء الفلكية، والمواصفات.

وحققت المنتخبات السعودية المشاركة في الأولمبيادات الدولية منذ أبريل حتى منتصف سبتمبر الجاري 91 جائزة، توزعت بين 5 ميداليات ذهبية و22 فضية و40 برونزية و24 شهادة تقدير، لتتصدر المملكة المنتخبات العربية، في انعكاس واضح لحضورها العلمي المتنامي والمتميز في المحافل العالمية.

ويمثل هذا الحضور العلمي الدولي المكثف للمملكة ثمرةً لمنظومة وطنية متكاملة لاكتشاف ورعاية وتمكين الموهوبين، تقودها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة إستراتيجية مع وزارة التعليم، وبدعم من شركاء موهبة، ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يستمر حتى نوفمبر المقبل.

وسجل شهر أبريل انطلاقة الموسم، إذ حقق المنتخب السعودي للرياضيات 4 جوائز في أولمبياد البنات الأوروبي، منها ميدالية فضية وأخرى برونزية وشهادتا تقدير، رافعًا رصيد المملكة من جميع مشاركاتها في هذه المسابقة إلى 36 جائزة، منها ميداليتان ذهبيتان، و7 ميداليات فضية، و15 ميدالية برونزية، و12 شهادة تقدير.

ونال المنتخب السعودي للفيزياء 5 جوائز، منها فضيتان وميدالية برونزية وشهادتا تقدير في أولمبياد شمال البلطيق للفيزياء، ليبلغ رصيده فيه 24 جائزة، منها ميداليتان ذهبيتان، و10 فضيات، و10 برونزيات، وشهادتا تقدير. وفي أولمبياد البلقان للرياضيات، حصد المنتخب 5 ميداليات، منها فضيتان، و3 برونزيات، ليرتفع إجمالي جوائز المملكة فيه إلى 65 جائزة، بينها ذهبيتان، و14 فضية، و45 برونزية، و4 شهادات تقدير.

وخلال مايو أحرز منتخب الفيزياء 6 جوائز، منها برونزيتان، و4 شهادات تقدير في أولمبياد الفيزياء الآسيوي في الدمام بالسعودية، بينما حقق منتخب الأحياء 6 ميداليات فضية في أولمبياد الأحياء الدولي المفتوح بروسيا، وحقق منتخب الكيمياء في أولمبياد مندليف بالبرازيل 3 ميداليات برونزية، ليرتفع رصيد المملكة فيه إلى 26 جائزة، منها 3 فضيات، و23 برونزية.

وفي يونيو، نال منتخب الكيمياء 4 ميداليات، منها 3 فضيات، وواحدة برونزية، في أولمبياد البيروني بأوزبكستان. كما أحرز طلاب المملكة 6 ميداليات في أولمبياد البلقان للرياضيات للناشئين بمقدونيا، منها ذهبيتان، وفضيتان، وبرونزيتان، ليصبح رصيدها في هذه المسابقة 11 ذهبية، و24 فضية، و29 برونزية، فيما حقق المنتخب السعودي في أولمبياد الفيزياء الأوروبي الذي أُقيم في بلغاريا 3 شهادات تقدير، ليرفع رصيده إلى 24 جائزة.

ومطلع يوليو حقق منتخب الكيمياء 4 ميداليات برونزية في أولمبياد الكيمياء الدولي في الإمارات، ليبلغ إجمالي جوائز المملكة فيه 49 جائزة، منها 15 فضية، و32 برونزية، وشهادتا تقدير، كما شهد أولمبياد الرياضيات الدولي في أستراليا، فوز منتخب المملكة بـ 3 ميداليات برونزية و3 شهادات تقدير، ليرتفع رصيدها إلى 12 فضية، و48 برونزية، و22 شهادة تقدير.

وفي الشهر ذاته أحرز المنتخب السعودي للمعلوماتية برونزية واحدة في أولمبياد المعلوماتية الأوروبي للبنات في ألمانيا، ليصل إجمالي جوائز المملكة في هذه المسابقة إلى 7 جوائز، وحصد المنتخب السعودي للفيزياء 4 ميداليات إحداها فضية و3 برونزيات في أولمبياد الفيزياء الدولي 2025 بفرنسا، ليرتفع رصيده في المسابقة إلى 52 جائزة.

وحصل المنتخب السعودي للأحياء في الأولمبياد الدولي للأحياء الذي انعقد بالفلبين على 4 جوائز عالمية منها ميدالية فضية، وبرونزيتان، وشهادة تقدير، ليرتفع رصيد المملكة في هذه المنافسة الدولية إلى 15 جائزة منها 4 ميداليات فضية، و7 برونزيات، و4 شهادات تقدير.

وفي أغسطس، حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية 3 جوائز دولية في النسخة الـ37 من أولمبياد المعلوماتية الدولي في بوليفيا منها ميدالية برونزية وشهادتا تقدير، ليرتفع رصيد المملكة في هذه المسابقة إلى 11 جائزة دولية، منها 7 ميداليات برونزية، و4 شهادات تقدير.

وحصد المنتخب السعودي للرياضيات 10 جوائز دولية، بينها 6 ميداليات برونزية و4 شهادات تقدير، في النسخة الـ37 من أولمبياد آسيا والباسفيك للرياضيات، فيما نال المنتخب السعودي ميدالية برونزية في أولمبياد العلوم النووية الدولي بماليزيا، ليرتفع رصيد المملكة في هذه المنافسة الدولية إلى 5 جوائز عالمية، بينها ميدالية فضية و4 ميداليات برونزية.

وتصدّر المنتخب السعودي منافسات أولمبياد الكيمياء العربي في نسخته الـ10، الذي أُقيم بالعاصمة الأردنية عمّان بحصوله على المركز الأول على مستوى الدول العربية بـ 4 ميداليات منها ذهبيتان، وفضية، وبرونزية، ليرتفع رصيد المملكة من هذه المسابقة إلى 12 ميدالية، منها 9 ميداليات ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة.

وتُوِّج المنتخب السعودي للمواصفات بميدالية ذهبية وميداليتين فضيتين في منافسات الأولمبياد الدولي للمواصفات في نسخته الـ 20، الذي استضافته كوريا، فيما حقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي 4 ميداليات برونزية عالمية في أول مشاركة له في منافسات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالصين.

وحقق المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي 4 ميداليات برونزية عالمية في أول مشاركة له في منافسات الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالصين، فيما نال المنتخب السعودي 3 جوائز عالمية في النسخة الـ18 في أولمبياد الفلك والفيزياء الفلكية الدولي بالهند، بينها ميدالية فضية وشهادتا تقدير، ليرتفع رصيد المملكة في هذه المنافسة إلى 6 جوائز عالمية، منها ميدالية فضية، و3 ميداليات برونزية، وشهادتا تقدير.

وفي سبتمبر الجاري، حقق المنتخب السعودي للمعلوماتية في أول مشاركاته بأولمبياد المعلوماتية الأوروبي للناشئين في بلغاريا ميدالية برونزية وشهادة تقدير، لتسجل المملكة حضورها الأول في المنافسة الدولية بجائزتين عالميتين، فيما تنتظر نتائج أولمبياد آسيا والباسفيك للمعلوماتية الذي أقيم عن بعد.

وتأتي هذه النتائج المميزة فيما تستعد المنتخبات الوطنية للمعلوماتية لخوض أولمبياد المعلوماتية للبلقان في أواخر سبتمبر الجاري بإيطاليا، وأولمبياد المعلوماتية للبلقان للناشئين في أكتوبر المقبل بقُبرص، وفي نوفمبر تختتم المملكة مشاركاتها الدولية لعام 2025 في أولمبياد العلوم الدولي للناشئين في روسيا.

وتتيح هذه المنافسات للطلبة فرصًا للاحتكاك بنظرائهم من مختلف دول العالم، والاطلاع على أحدث الأساليب العلمية والتقنية، مما يُسهم في رفع كفاءتهم الأكاديمية وتوسيع آفاقهم المعرفية، ويعزّز جاهزيتهم للالتحاق بأرقى المؤسسات التعليمية والبحثية، وتمثيل المملكة في المجالات العلمية المستقبلية بكفاءة عالية.

ويخضع الطلاب المشاركون في هذه المنافسات الدولية إلى تأهيل علمي طويل يمتد أحيانًا عامين، ويشمل سلسلة من الملتقيات التدريبية التي تنظمها "موهبة" سنويًا، ومنها ملتقيات الشتاء، والربيع، والصيف، وملتقى النخبة، والتدريب المكثف، لمدة تصل إلى 120 يومًا، بإشراف خبراء محليين ودوليين.

ويهدف برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية إلى تمكين طلبة التعليم العام من المنافسة العالمية، ورفع اسم المملكة في المحافل العلمية، وتنمية روح التميز والتفكير النقدي والابتكاري، بما يسهم في بناء جيل علمي قادر على قيادة المستقبل، ويواكب تطلعات رؤية المملكة 2030 في صناعة اقتصاد معرفي مستدام.

وبلغ إجمالي ما حققته المملكة على مر الأعوام في جميع مشاركاتها في الأولمبيادات العلمية الدولية بجميع نسخها 795 جائزة عالمية حتى منتصف سبتمبر 2025، فيما تمتلك في رصيدها 185 جائزة دولية من جميع مشاركاتها في معرض آيسف، منها 124 جائزة كبرى و61 جائزة خاصة، مما يؤكد تصاعد منحنى التميز العلمي السعودي، ويعكس حجم الاستثمار الوطني في رعاية الموهبة، والقدرة التنافسية التي باتت تميز طلاب المملكة في المحافل الدولية.