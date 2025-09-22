وصول الطائرة 64.. استمرار الدعم الإغاثي السعودي لغزة

وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ64 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وسفارة السعودية في القاهرة تحمل على متنها سلالاً غذائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة. وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم السعودي المقدم عبر مركز الملك سلمان للإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة للتخفيف من محنة المجاعاة القاسية والظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها القطاع.



