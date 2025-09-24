مجلس شؤون الأسرة يرأس وفد المملكة في المؤتمر العالمي الرابع للمرأة بنيويورك

ترأّس مجلس شؤون الأسرة وفد المملكة العربية السعودية المشارك في الاجتماع رفيع المستوى بمناسبة الذكرى الثلاثين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، المنعقد على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك.

وألقت الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة ورئيس وفد المملكة، الدكتورة ميمونة آل خليل، كلمة المملكة التي أكدت خلالها أهمية الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في مجال تمكين النساء والفتيات، مشيرةً إلى أن تمكين المرأة يأتي ضمن إطار دعم الأسرة بوصفها الوحدة الأساسية للمجتمع. كما استعرضت إنجازات المملكة في ملف تمكين المرأة ضمن رؤية السعودية 2030، ومنها ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من 36%، وتوليها ما يقارب 42% من المناصب القيادية، إلى جانب التطوير التشريعي لحماية المرأة.

وشارك وفد المملكة، برئاسة الأمين العام للمجلس، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته جمهورية تركيا برعاية عدد من الدول من بينها المملكة، تحت عنوان: "معًا أفضل: تضامن عالمي متجذر في الأسرة"، والذي ركز على أهمية الأسرة في استقرار وتماسك المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

وتجسد هذه المشاركة التزام المملكة العميق بتعزيز التعاون الدولي لصياغة سياسات داعمة للأسرة، وبناء مجتمعات متماسكة قادرة على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.

وتأتي رئاسة المجلس لوفد المملكة في هذه الاجتماعات انطلاقًا من اختصاصه في ملف المرأة، ودوره في تمثيل المملكة في المحافل الدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة.