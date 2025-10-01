روبيو يستعرض مع نظيره المصري بنود خطة ترامب بشأن غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - استعرض وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر 2025 ، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ عامين.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا من نظيره الأمريكي، استعرض خلاله الأخير "عناصر خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب الاسرائيلية في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات وعدم الضم أو التهجير والخطوات التي طرحها ترامب أمس الاثنين".

وأشار روبيو إلى تطلع واشنطن لمواصلة وتكثيف التنسيق المشترك مع الجانب المصري خلال المرحلة المقبلة بما يؤدى إلى وقف الحرب.

وثمن "الدور الريادي الذي تلعبه مصر في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة"، وفق البيان.

من جانبه أعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لسرعة وقف الحرب على قطاع غزة وخفض التصعيد لاستعادة الهدوء والاستقرار والأمن بالمنطقة.

كما أعرب عن تقدير القاهرة لجهود الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة، لافتا إلى ترحيب مصر بهذه الجهود.

وشدد عبد العاطي على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية بكميات تتناسب مع الكارثة الإنسانية، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعدم ضم الضفة الغربية وارتباطها عضويا بقطاع غزة ومنع أي تهجير للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكد أهمية خلق أفق سياسي يستند إلي حل الدولتين وبما يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلي رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته وبما يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي.

والاثنين، استعرض ترامب بمؤتمر صحفي مع نتنياهو أبرز بنود خطته المكونة من 20 مادة لوقف الحرب، ومنها إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين خلال 72 ساعة، ونزع سلاح حركة " حماس "، ووقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات