السعودية تُكرَّم بجائزة أممية

كرّمت منظمة الصحة العالمية وفريق العمل الأممي المعني بالأمراض غير السارية المملكة العربية السعودية بمنح وزارة الصحة جائزة فريق العمل لعام 2025، وذلك خلال الاجتماع السنوي العاشر لفريق العمل، الذي عُقد في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، والاجتماع الرفيع المستوى الرابع للأمراض غير السارية «الأمراض المزمنة»، في خطوة تعكس التزام المنظومة الصحية بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، لبناء مجتمع حيوي تتكامل فيه الصحة وجودة الحياة. ويأتي هذا التكريم تقديرًا لجهود المملكة في تبني سياسات شمولية ومبتكرة للتصدي للسمنة والأمراض غير السارية، شملت الاستثمار في الحلول الرقمية، مثل منصة «صحتي»، ومستشفى صحة الافتراضي، الذي يعد الأكبر على مستوى العالم، بالإضافة إلى مبادرات مجتمعية، مثل برنامج المدن الصحية، ومبادرة «امش 30» التي شجعت أكثر من مليون مواطن على ممارسة النشاط البدني اليومي. كما عملت على سياسات غذائية متقدمة كفرض ضريبة على المشروبات المحلاة، وإلغاء الدهون المتحولة الصناعية.



