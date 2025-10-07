رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل يبدأ محادثات "المحاولة الأخيرة"

ابوظبي - سيف اليزيد - يبدأ رئيس الوزراء الفرنسي المستقيل سيباستيان لوكورنو اليوم الثلاثاء محادثات على مدى يومين مع أعضاء من مختلف الأحزاب في فرصة أخيرة لإيجاد طريقة لجمع تأييد عابر للاحزاب لتشكيل حكومة تُخرج البلاد من الجمود السياسي.

وقدم لوكورنو صباح أمس الاثنين، استقالته واستقالة حكومته بعد ساعات فقط من الإعلان مساء الأحد عن تشكيلها الذي لاقى رفضا من الحلفاء والمعارضين على حد سواء.

وكلف ماكرون لوكورنو أمس الاثنين بإجراء محادثات المحاولة الأخيرة محددا مهلة حتى مساء الأربعاء.

ويعتزم لوكورنو الالتقاء اليوم الثلاثاء مع العديد من أعضاء حزب الجمهوريين المحافظ وحزب النهضة من يمين الوسط، بما في ذلك رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة الجمعية الوطنية يائيل برون بيفيه.