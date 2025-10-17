مصر تضغط على حماس لإيقاف الإعدامات الميدانية

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: مدفوعة بمخاوف من وقوع غزة في براثن الحرب الأهلية بعد الإنسحاب الإسرائيلي، بدأت القاهرة في ممارسة كافة الضغوط على حركة حماس للتوقف عن ممارسة العنف ضد وجوه غزاوية، وهو العنف الذي بلغ حد ممارسة "الإعدمات الميدانية" خلال الأيام الماضية، وسط تقارير عن مقتل ما لا يقل عن 35 فلسطينياً على يد حماس.

وقد وصل وفد رفيع المستوى من حركة حماس إلى القاهرة، مساء الخميس، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإدارة غزة، في وقت تضغط فيه مصر على الحركة لوقف "الإعدامات الميدانية". وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن وفدا قياديا رفيع المستوى من حركة حماس وصل إلى القاهرة.

عناصر أمنية تلقت تدريباً في مصر والأردن

وقالت مصادر مصرية مطلعة، أن الوفد بحث إدخال أفراد أمن تابعين للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، وأن أفراد الأمن المقرر إدخالهم قد سبق تدريبهم في القاهرة وعمان.

وبينت المصادر، أن مصر "تمارس ضغوطا على حركة حماس لوقف الإعدامات الميدانية في غزة". وفي غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن "القاهرة ستشهد خلال الساعات المقبلة لقاء فلسطينيا موسعا لبحث تشكيل لجنة لإدارة غزة".

كانت فرنسا قد كشفت، الخميس، أنها تعكف، بالتعاون مع بريطانيا وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن الدولي في الأيام المقبلة، من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

قوة دولية في غزة؟

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال مستشاران أميركيان كبيران إنه، مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف: "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية، التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، أن "المناقشات لا تزال جارية، لا سيما مع الأميركيين والبريطانيين، لطرح مشروع قرار في الأيام المقبلة".